    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Überwiegend leichte Gewinne - Tokio fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte steigen, China bleibt zurück.
    • US-Konjunkturdaten stärken Zinssenkungshoffnungen.
    • Japanischer Nikkei legt 1,23% zu, China stabil.
    Aktien Asien - Überwiegend leichte Gewinne - Tokio fest
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Sie knüpften damit an die Vortagesgewinne an. Nur die chinesischen Börsen kamen nicht ganz mit.

    Die Märkte folgten den Vorgaben der US-Börsen. Die US-Konjunkturdaten konnten aus Sicht der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) die Zinshoffnungen nicht trüben. Eine Zinssenkung in der Dezember-Sitzung sei möglich. "Zuletzt war die Wahrscheinlichkeit hierfür, gemessen an Terminkursen, auf über 85 Prozent angestiegen, vor knapp einer Woche lag diese noch bei 50 Prozent", hieß es von der LBBW.

    In Japan ging es vergleichsweise deutlich nach oben. Der Nikkei 225 schloss mit 50.167,10 Punkten und damit 1,23 Prozent höher. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen in diesem Zusammenhang auch auf diplomatische Bemühungen der USA, Spannungen zwischen Japan und China zu glätten.

    Australische Aktien setzten ihre moderate Aufwärtsbewegung fort. Der Leitindex S&P/ASX 200 legte um 0,12 Prozent auf 8.617,29 Punkte zu. Hier bremsten nach Ansicht der Deutschen Bank erneut die Sorgen, dass die Notenbank auf weitere Zinssenkungen zunächst verzichten könnte.

    Verhalten war die Entwicklung in China. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,1 Prozent auf 25.954,07 Punkte. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen tendierte kaum verändert.

    Die südkoreanische Notenbank ließ den Leitzins unterdessen unverändert. Dies entsprach den Erwartungen. Zugleich habe sie einen zuversichtlichen konjunkturellen Ausblick gegeben, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an./mf/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Überwiegend leichte Gewinne - Tokio fest Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Sie knüpften damit an die Vortagesgewinne an. Nur die chinesischen Börsen kamen nicht ganz mit. Die Märkte folgten den Vorgaben der US-Börsen. Die US-Konjunkturdaten konnten aus …