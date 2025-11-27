Verdi übergibt bundesweit Forderungen für Tarifrunde im ÖPNV

BERLIN (dpa-AFX) - Für Fahrgäste in Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) dürfte das Jahr turbulent beginnen: In sämtlichen Bundesländern stehen dann Tarifverhandlungen in der Branche an. Betroffen seien fast 150 kommunale Verkehrsunternehmen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft übergeben heute in vielen Ländern ihre Forderungen an die Arbeitgeberseite.

Die Friedenspflicht endet zum 1. Januar. Ab dann sind Arbeitskämpfe möglich. Bei den vorigen Tarifrunden legten Warnstreiks in vielen Bundesländern immer wieder den kommunalen Nahverkehr lahm, oft über mehrere Tage.