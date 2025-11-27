    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    UBS stuft Ferrari auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 554 auf 563 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem jüngsten Kapitalmarkttag habe sich der Sportwagenbauer bewusst konservative Ziele gesetzt, was den Fokus auf die Wahrung der Markenattraktivität sowie die Vermeidung einer zu aggressiven Preispolitik widerspiegele, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf 2026. Wenn es den Italienern gelinge, die Sorgen über die Widerstandskraft ihres Geschäftsmodells zu zerstreuen, könnten sie ihren Status als eine der attraktivsten Wachstumsstorys im Luxusgüterbereich stärken. Die Bewertung beinhalte einen 30-prozentigen Abschlag gegenüber Hermes./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 03:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 331,6EUR auf Tradegate (27. November 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Zuzanna Pusz
    Analysiertes Unternehmen: Ferrari
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


