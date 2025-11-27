Alibaba greift Meta an – mit einer Brille, die mehr kann als erwartet

Alibaba beginnt erstmals mit dem Verkauf von Smart Glasses, die direkt auf die unternehmenseigene Künstliche Intelligenz Qwen zugreifen. Die neuen Quark S1 Modelle projizieren Informationen über ein durchsichtiges Display in das Sichtfeld. Kameras, Knochenleitungsmikrofone und austauschbare Batterien sollen bis zu 24 Stunden Betrieb erlauben. Damit positioniert sich Alibaba bewusst als Alternative zu Metas Ray-Ban-Modellen.

KI-Strategie gewinnt an Tempo

Der Launch folgt Alibabas Umbau zu einem KI-geführten Unternehmen. Vor wenigen Tagen bündelte der Konzern seine Verbraucher-Angebote im neuen Qwen-App-Ökosystem, das binnen kurzer Zeit mehr als 10 Millionen Nutzer erreichte. Vorstandschef Eddie Wu sprach von "außergewöhnlicher Nutzerbindung" und betonte damit den frühen Erfolg des Ansatzes. Zugleich integrierte Alibaba die Qwen-Familie in den Quark-Desktopbrowser und weitet die Technologie nun auf Wearables aus.

Zwei Modelle für den Massenmarkt

Die Quark S1 Brille startet bei 3.799 Yuan (462,97 Euro), während die Quark G1 Variante ohne Display 1.899 Yuan (231,42 Euro) kostet. Beide Modelle sind über Tmall, JD.com, Douyin sowie in mehr als 600 Läden in 82 chinesischen Städten erhältlich. Ein Sprecher der Quark-Einheit kündigte internationale Versionen für das kommende Jahr an, unter anderem über Plattformen wie AliExpress.

Wettbewerb um die KI-Brille verschärft sich

Der Markt für smarte Brillen wächst rasant. Laut dem Analystenhaus IDC wurden in China innerhalb eines Jahres 1,6 Millionen Geräte ausgeliefert, wobei Xiaomi rund ein Drittel des Marktes hält. Zählt man Modelle mit integriertem Display hinzu, steigt das Volumen auf 2 Millionen Einheiten. Start-ups wie Even Realities treiben den Trend ebenso wie Meta, das mit seinen Ray-Ban Display Brillen einen ambitionierten, wenn auch teuren Weg eingeschlagen hat.

Ein Ökosystem als Trumpf

Alibaba verbindet die neue Hardware eng mit seinen Plattformen. Nutzer können über die Brille etwa Angebote der Shopping-App Taobao, des Reiseportals Fliggy oder den Bezahldienst Alipay nutzen. Zudem bindet der Konzern die Musikdienste NetEase Cloud Music und QQ Music ein. Damit entsteht ein Ökosystem, das weit über reine KI-Funktionen hinausgeht.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

