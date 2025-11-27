    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Neue Wette auf KI-Hardware

    Alibaba greift Meta an – mit einer Brille, die mehr kann als erwartet

    Alibaba bringt erstmals KI-Brillen mit eigener Qwen-Technologie auf den Markt und attackiert damit Metas Vorsprung. Der Konzern setzt auf ein breites Ökosystem.

    Für Sie zusammengefasst
    • Alibaba launcht KI-Brillen mit Qwen-Technologie.
    • Quark S1 und G1 Modelle ab 3.799 Yuan erhältlich.
    • Ökosystem verbindet Hardware mit Apps und Diensten.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Neue Wette auf KI-Hardware - Alibaba greift Meta an – mit einer Brille, die mehr kann als erwartet
    Foto: Ying Tang - NurPhoto

    Alibaba beginnt erstmals mit dem Verkauf von Smart Glasses, die direkt auf die unternehmenseigene Künstliche Intelligenz Qwen zugreifen. Die neuen Quark S1 Modelle projizieren Informationen über ein durchsichtiges Display in das Sichtfeld. Kameras, Knochenleitungsmikrofone und austauschbare Batterien sollen bis zu 24 Stunden Betrieb erlauben. Damit positioniert sich Alibaba bewusst als Alternative zu Metas Ray-Ban-Modellen.

    KI-Strategie gewinnt an Tempo

    Der Launch folgt Alibabas Umbau zu einem KI-geführten Unternehmen. Vor wenigen Tagen bündelte der Konzern seine Verbraucher-Angebote im neuen Qwen-App-Ökosystem, das binnen kurzer Zeit mehr als 10 Millionen Nutzer erreichte. Vorstandschef Eddie Wu sprach von "außergewöhnlicher Nutzerbindung" und betonte damit den frühen Erfolg des Ansatzes. Zugleich integrierte Alibaba die Qwen-Familie in den Quark-Desktopbrowser und weitet die Technologie nun auf Wearables aus.

    Zwei Modelle für den Massenmarkt

    Die Quark S1 Brille startet bei 3.799 Yuan (462,97 Euro), während die Quark G1 Variante ohne Display 1.899 Yuan (231,42 Euro) kostet. Beide Modelle sind über Tmall, JD.com, Douyin sowie in mehr als 600 Läden in 82 chinesischen Städten erhältlich. Ein Sprecher der Quark-Einheit kündigte internationale Versionen für das kommende Jahr an, unter anderem über Plattformen wie AliExpress.

    Wettbewerb um die KI-Brille verschärft sich

    Der Markt für smarte Brillen wächst rasant. Laut dem Analystenhaus IDC wurden in China innerhalb eines Jahres 1,6 Millionen Geräte ausgeliefert, wobei Xiaomi rund ein Drittel des Marktes hält. Zählt man Modelle mit integriertem Display hinzu, steigt das Volumen auf 2 Millionen Einheiten. Start-ups wie Even Realities treiben den Trend ebenso wie Meta, das mit seinen Ray-Ban Display Brillen einen ambitionierten, wenn auch teuren Weg eingeschlagen hat.

    Ein Ökosystem als Trumpf

    Alibaba verbindet die neue Hardware eng mit seinen Plattformen. Nutzer können über die Brille etwa Angebote der Shopping-App Taobao, des Reiseportals Fliggy oder den Bezahldienst Alipay nutzen. Zudem bindet der Konzern die Musikdienste NetEase Cloud Music und QQ Music ein. Damit entsteht ein Ökosystem, das weit über reine KI-Funktionen hinausgeht.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 133,2EUR auf Tradegate (27. November 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
