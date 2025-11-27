Berufliche Weiterbildung strategisch gestalten - TÜV-Leitfaden hilft

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots) - Mit dem neuen Leitfaden "Weiterbildung in Zeiten der
    Transformation" unterstützt der TÜV-Verband Unternehmen dabei, die betriebliche
    Weiterbildung strategisch auszurichten. Im Mittelpunkt stehen
    Qualifizierungswege für Zukunftskompetenzen, insbesondere im Bereich Künstliche
    Intelligenz (KI), die in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt an
    Bedeutung gewinnen. "Für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland ist der
    Vorsprung an Wissen, Qualifikation und Innovationskraft die Basis des
    wirtschaftlichen Erfolgs", sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des
    TÜV-Verbands. "Wer heute nicht in Weiterbildung investiert, riskiert, den
    Anschluss zu verlieren. Gerade KI-Kompetenzen und sogenannte Future Skills
    müssen jetzt systematisch aufgebaut werden."

    Aktuelle Umfragezahlen zeigen einen wachsenden Handlungsdruck: 57 Prozent der
    Bürger:innen befürchten, dass der Einsatz von KI viele Arbeitsplätze kosten
    wird. Und 32 Prozent sorgen sich, ohne KI-Kompetenzen den Anschluss zu
    verlieren. Befragt wurden 1.005 Personen ab 16 Jahren durch das
    Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands.

    Praxisnah unterstützen: TÜV-Leitfaden zeigt, wie strategische Weiterbildung
    gelingt

    Unternehmen stehen vor der Herausforderung, passende Weiterbildungsstrategien zu
    entwickeln. Insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erschweren
    knappe Ressourcen, unübersichtliche Förderstrukturen und fehlende Orientierung
    im wachsenden Angebot diese Arbeit. Hier setzt der Leitfaden an: Er liefert
    konkrete Denkanstöße dazu, worauf KMU achten können, um Lernerfolg zu erzielen
    und ihre Zukunftsfähigkeit zu stärken. Mit kompakten Checklisten, ausführlichen
    Begriffsklärungen und konkreten Handlungsimpulsen unterstützt der Leitfaden beim
    systematischen Aufbau einer Weiterbildungsstrategie, abgestimmt auf aktuelle
    Herausforderungen. Der Leitfaden richtet sich an Geschäftsführungen,
    Personalverantwortliche und Führungskräfte. Gleichzeitig richtet sich der
    Leitfaden mit konkreten Impulsen auch an die Bildungspolitik, etwa zur
    Weiterentwicklung der Nationalen Weiterbildungsstrategie und zum Abbau
    struktureller Hürden für die betriebliche Weiterbildung.

    Wettbewerbsfähigkeit braucht Weiterbildung

    Gezielte Impulse für den Aufbau von Future Skills, einschließlich
    KI-Kompetenzen, sowie eine Stärkung der Fachkräftebildung sind entscheidend, um
    den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Dazu gehören klare
    Kompetenzziele, verlässliche Förderung und bessere Rahmenbedingungen. Mit der
    Fortführung der Nationalen Weiterbildungsstrategie und Nationalen
