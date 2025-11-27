Berufliche Weiterbildung strategisch gestalten - TÜV-Leitfaden hilft

Berlin (ots) - Mit dem neuen Leitfaden "Weiterbildung in Zeiten der

Transformation" unterstützt der TÜV-Verband Unternehmen dabei, die betriebliche

Weiterbildung strategisch auszurichten. Im Mittelpunkt stehen

Qualifizierungswege für Zukunftskompetenzen, insbesondere im Bereich Künstliche

Intelligenz (KI), die in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt an

Bedeutung gewinnen. "Für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland ist der

Vorsprung an Wissen, Qualifikation und Innovationskraft die Basis des

wirtschaftlichen Erfolgs", sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des

TÜV-Verbands. "Wer heute nicht in Weiterbildung investiert, riskiert, den

Anschluss zu verlieren. Gerade KI-Kompetenzen und sogenannte Future Skills

müssen jetzt systematisch aufgebaut werden."



Aktuelle Umfragezahlen zeigen einen wachsenden Handlungsdruck: 57 Prozent der

Bürger:innen befürchten, dass der Einsatz von KI viele Arbeitsplätze kosten

wird. Und 32 Prozent sorgen sich, ohne KI-Kompetenzen den Anschluss zu

verlieren. Befragt wurden 1.005 Personen ab 16 Jahren durch das

Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands.







gelingt



Unternehmen stehen vor der Herausforderung, passende Weiterbildungsstrategien zu

entwickeln. Insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erschweren

knappe Ressourcen, unübersichtliche Förderstrukturen und fehlende Orientierung

im wachsenden Angebot diese Arbeit. Hier setzt der Leitfaden an: Er liefert

konkrete Denkanstöße dazu, worauf KMU achten können, um Lernerfolg zu erzielen

und ihre Zukunftsfähigkeit zu stärken. Mit kompakten Checklisten, ausführlichen

Begriffsklärungen und konkreten Handlungsimpulsen unterstützt der Leitfaden beim

systematischen Aufbau einer Weiterbildungsstrategie, abgestimmt auf aktuelle

Herausforderungen. Der Leitfaden richtet sich an Geschäftsführungen,

Personalverantwortliche und Führungskräfte. Gleichzeitig richtet sich der

Leitfaden mit konkreten Impulsen auch an die Bildungspolitik, etwa zur

Weiterentwicklung der Nationalen Weiterbildungsstrategie und zum Abbau

struktureller Hürden für die betriebliche Weiterbildung.



Wettbewerbsfähigkeit braucht Weiterbildung



Gezielte Impulse für den Aufbau von Future Skills, einschließlich

KI-Kompetenzen, sowie eine Stärkung der Fachkräftebildung sind entscheidend, um

den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Dazu gehören klare

Kompetenzziele, verlässliche Förderung und bessere Rahmenbedingungen. Mit der

Fortführung der Nationalen Weiterbildungsstrategie und Nationalen





