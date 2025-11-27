Berufliche Weiterbildung strategisch gestalten - TÜV-Leitfaden hilft
Berlin (ots) - Mit dem neuen Leitfaden "Weiterbildung in Zeiten der
Transformation" unterstützt der TÜV-Verband Unternehmen dabei, die betriebliche
Weiterbildung strategisch auszurichten. Im Mittelpunkt stehen
Qualifizierungswege für Zukunftskompetenzen, insbesondere im Bereich Künstliche
Intelligenz (KI), die in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt an
Bedeutung gewinnen. "Für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland ist der
Vorsprung an Wissen, Qualifikation und Innovationskraft die Basis des
wirtschaftlichen Erfolgs", sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des
TÜV-Verbands. "Wer heute nicht in Weiterbildung investiert, riskiert, den
Anschluss zu verlieren. Gerade KI-Kompetenzen und sogenannte Future Skills
müssen jetzt systematisch aufgebaut werden."
Aktuelle Umfragezahlen zeigen einen wachsenden Handlungsdruck: 57 Prozent der
Bürger:innen befürchten, dass der Einsatz von KI viele Arbeitsplätze kosten
wird. Und 32 Prozent sorgen sich, ohne KI-Kompetenzen den Anschluss zu
verlieren. Befragt wurden 1.005 Personen ab 16 Jahren durch das
Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands.
Praxisnah unterstützen: TÜV-Leitfaden zeigt, wie strategische Weiterbildung
gelingt
Unternehmen stehen vor der Herausforderung, passende Weiterbildungsstrategien zu
entwickeln. Insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erschweren
knappe Ressourcen, unübersichtliche Förderstrukturen und fehlende Orientierung
im wachsenden Angebot diese Arbeit. Hier setzt der Leitfaden an: Er liefert
konkrete Denkanstöße dazu, worauf KMU achten können, um Lernerfolg zu erzielen
und ihre Zukunftsfähigkeit zu stärken. Mit kompakten Checklisten, ausführlichen
Begriffsklärungen und konkreten Handlungsimpulsen unterstützt der Leitfaden beim
systematischen Aufbau einer Weiterbildungsstrategie, abgestimmt auf aktuelle
Herausforderungen. Der Leitfaden richtet sich an Geschäftsführungen,
Personalverantwortliche und Führungskräfte. Gleichzeitig richtet sich der
Leitfaden mit konkreten Impulsen auch an die Bildungspolitik, etwa zur
Weiterentwicklung der Nationalen Weiterbildungsstrategie und zum Abbau
struktureller Hürden für die betriebliche Weiterbildung.
Wettbewerbsfähigkeit braucht Weiterbildung
Gezielte Impulse für den Aufbau von Future Skills, einschließlich
KI-Kompetenzen, sowie eine Stärkung der Fachkräftebildung sind entscheidend, um
den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Dazu gehören klare
Kompetenzziele, verlässliche Förderung und bessere Rahmenbedingungen. Mit der
Fortführung der Nationalen Weiterbildungsstrategie und Nationalen
