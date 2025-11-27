UBS stuft Richemont auf 'Buy'

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 171 auf 196 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Zudem rät sie bei EssilorLuxottica nun zum Kauf. Dagegen stufte sie Prada ab./rob/gl/tih

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Zuzanna Pusz
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 196
    Kursziel alt: 171
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



