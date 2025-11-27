    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 38,70 auf 37,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Zudem rät sie bei EssilorLuxottica nun zum Kauf. Dagegen stufte sie Prada ab./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 38,85EUR auf Tradegate (27. November 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Zuzanna Pusz
    Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 37,00
    Kursziel alt: 38,70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Werbung Disclaimer

