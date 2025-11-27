Mit Buffett- & Cathie-Siegel: Löst Alphabet jetzt Nvidia als Top-KI-Aktie ab?

Hintergrund der jüngsten Kursrallye bei Alphabet ist ein Bericht der auf Tech-Konzerne spezialisierten Website The Information. Demnach testet Meta erstmals KI-Chips von Google in seinen Rechenzentren. Für Anleger wäre dies ein Angriff auf Nvidias seit Jahren dominante Stellung im KI-Hardwaremarkt.

Inzwischen schiebt sich Alphabet auch bei der Marktkapitalisierung weit nach vorn und rückt in die globale Top 5 vor. Mit einer Bewertung von rund 3,866 Billionen US-Dollar liegt der Google-Konzern nur noch hinter den Giganten Nvidia mit 4,381 Billionen US-Dollar und Apple mit 4,118 Billionen US-Dollar, aber vor Microsoft mit 3,608 Billionen US-Dollar. Amazon folgt mit deutlichem Abstand und einer Marktkapitalisierung von 2,449 Billionen US-Dollar.

Die KI-Rallye bekommt einen neuen Spitzenreiter: Alphabet. Ausgerechnet der Konzern, der zu Beginn des KI-Booms als möglicher Verlierer galt, schiebt sich mit voller Kraft an Nvidia und den anderen Big-Techs vorbei – und sorgt an der Wall Street für ein neues Kräfteverhältnis. Seit Jahresbeginn bis zum Mittwochsschlusskurs an der Nasdaq führt Alphabet mit einem Kursplus von 68,01 Prozent klar das Feld der KI-Aktien an. Dahinter folgt Nvidia mit +30,33 Prozent. Microsoft legte +15,99 Prozent zu, Apple +13,82 Prozent. Meta kommt nur auf +5,74 Prozent, und Amazon verzeichnet mit +4,06 Prozent den schwächsten Zuwachs im Vergleich.

Alphabet entwickelt sich zunehmend zum Top-Player im KI-Ökosystem. Neben der starken Suchmaschinen- und Werbesparte wächst vor allem das Cloudgeschäft dynamisch: Mit einem Umsatzplus von über 30 Prozent legte Google Cloud deutlich schneller zu als Amazons Marktführer AWS. Dieser Trend zeigt, wie erfolgreich Alphabet seine Position im Zukunftsmarkt der KI-Infrastruktur ausbaut.

Um dieses Wachstum weiter zu beschleunigen, steckt der Konzern Milliarden in neue Rechenzentren, spezialisierte KI-Chips und eigene Hardwareplattformen. Die Strategie hat ein klares Ziel: Alphabet soll weniger abhängig vom klassischen Werbemodell werden und sich stärker als Technologie- und Infrastrukturkonzern positionieren. Bemerkenswert ist, dass der Konzern trotz hoher Investitionen nicht nur solide Gewinne einfährt, sondern seine Profitabilität weiter steigern konnte.

Gerade in einer Phase, in der Anleger zunehmend genau hinsehen, ob sich die massiven KI-Ausgaben der Tech-Konzerne tatsächlich auszahlen, verschafft Alphabet dieser Mix aus Wachstum und Ertrag einen Vorteil. Als die US-Börsen in der vergangenen Woche unter Druck gerieten, zeigte die Aktie entsprechend Widerstandskraft und verlor deutlich weniger als ihre Mega-Cap-Konkurrenten.

Der Markt interpretiert das als Vertrauenssignal: Alphabet wird weiterhin als einer der großen Profiteure der KI-Welle gesehen – anders als Nvidia, dessen Bewertung stark an der unangefochtenen Führungsrolle im Chipgeschäft hängt. Sobald Zweifel an dieser Dominanz aufkommen, reagiert die Nvidia-Aktie empfindlich.



Buffett und Cathie Wood als Qualitätssiegel?



Dass Warren Buffett jüngst einen milliardenschweren Einstieg bei Alphabet verkündete, verstärkt diesen Trend. Für viele Investoren gilt die Beteiligung des 95-Jährigen nach wie vor als Qualitätsmerkmal. Beim Chipriesen Nvidia war der Starinvestor dagegen nie engagiert – ein Detail, das der aktuellen Marktdebatte zusätzlich Nahrung gibt.



Ein weiterer Schub für die Alphabet-Story kommt vonseiten der Investoren: Nach Warren Buffett greift nun auch Cathie Wood wieder zu. Die bekannte Technologie-Investorin hat aktuellen Pflichtmitteilungen zufolge über mehrere ihrer ARK-ETFs rund 174.000 Alphabet-Aktien im Wert von knapp 56 Millionen US-Dollar erworben.

Wood ist bereits seit Längerem Google-Fan und Alphabet-Aktionärin, baut ihre Position nun aber spürbar aus. Offizielle Gründe nennt sie nicht, doch Marktbeobachter sehen einen klaren Zusammenhang mit Googles wachsender Chip-Offensive, die zunehmend als potenzielle Konkurrenz für Nvidia wahrgenommen wird. Damit versammelt sich bei Alphabet geballte Star-Power aus Omaha und dem Silicon Valley – ein Signal, das an der Börse nicht unbemerkt bleibt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



