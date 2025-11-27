PUMA Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 27.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +13,35 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +7,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 19,340€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Der heutige Anstieg bei PUMA konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,57 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PUMA einen Rückgang von -57,86 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,32 % 1 Monat -15,00 % 3 Monate -9,57 % 1 Jahr -58,44 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die PUMA Aktie, die durch Übernahmespekulationen und Kursbewegungen geprägt ist. Die Aktie stieg kürzlich um 7% aufgrund eines Bloomberg Berichts, während der Kurs aktuell bei 19,50 Euro liegt. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen zum möglichen Übernahmepreis, wobei 30 Euro als realistisch gilt. Die Unsicherheit im Markt wird durch Leerverkäufe und volatile Kursbewegungen verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,76 Mrd.EUR € wert.

Chinas Sportgiganten wittern ihre Chance: Anta und Li Ning könnten ein Gebot für Puma prüfen. Die Aktie reagiert heftig – und der Druck auf Shortseller wächst.

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.