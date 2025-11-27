Amazon und Walmart führen das Weihnachtsgeschäft an

Einen Tag vor dem offiziellen Start des Black-Friday-Wochenendes richtet sich der Blick der Wall Street auf jene Einzelhandelsaktien, die vom größten Shopping-Event des Jahres profitieren könnten. Analysten erwarten, dass besonders Amazon, Walmart, TJX Companies und Burlington Stores in diesem Jahr zu den Gewinnern zählen dürften – trotz eines insgesamt gedämpften Konsumklimas.

In einer aktuellen Analyse fasste Goldman-Sachs-Analystin Brooke Roach die Ergebnisse einer Umfrage unter 1.000 US-Verbrauchern zusammen. Das Fazit: Die Amerikaner planen, in dieser Weihnachtssaison zurückhaltender einzukaufen als noch 2024.

"Der Optimismus konzentriert sich zunehmend auf einkommensstarke Verbraucher, während Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen ihre Ausgaben eher zurückfahren", schrieb Roach. Zudem sei ein klarer Trend zu Preisbewusstsein und Rabattjagd erkennbar. "Preise werden als höher wahrgenommen, Promotions sind wichtiger geworden, und Konsumenten handeln zunehmend nach dem Motto: Qualität ja – aber günstiger."

Trotz dieser Entwicklung bleibt das Bild insgesamt stabil: "Ein nach wie vor gesundes, wenn auch weniger ausgelassenes Umfeld für das Weihnachtsgeschäft", so Roach.

Amazon und Walmart bleiben Marktführer

Goldman Sachs sieht Amazon weiterhin als klaren Marktführer im Online-Handel, gefolgt von Walmart. Laut der Bank seien diese beiden Unternehmen die zentralen Anlaufstellen für US-Konsumenten – sowohl online als auch im stationären Discount-Segment.

Interessanterweise hinkt die Amazon-Aktie dem Markt hinterher: Mit einem Plus von 2,7 Prozent seit Jahresbeginn blieb sie deutlich hinter Walmart, das im selben Zeitraum 16 Prozent zulegen konnte. Dennoch sieht Goldman Sachs in beiden Unternehmen überdurchschnittliche Chancen:

"In einem moderat verhaltenen Konsumumfeld dürften jene Händler Marktanteile gewinnen, die starke Preis-Leistungsverhältnisse oder modische Sortimente bieten", heißt es in der Analyse.

JPMorgan: Amazon bleibt die "Top-Idee" für die Feiertage

Auch JPMorgan-Analyst Doug Anmuth teilt diese Einschätzung und bezeichnet Amazon als seine "beste Idee" für die Weihnachtssaison 2025. Er erwartet ein Wachstum des US-E-Commerce-Absatzes um rund 7 Prozent und sieht Amazon optimal positioniert, um davon zu profitieren.

Anmuth lobte die breite Produktauswahl, schnelle Lieferung und wettbewerbsfähige Preise des Unternehmens: "Amazon hält rund 46 Prozent Marktanteil am US-E-Commerce und startet mit starker Dynamik in die Feiertagssaison – unterstützt durch Früh-Rabatte, Same-Day-Delivery, sinkende Logistikkosten und ein wachsendes Werbegeschäft."

UBS: Off-Price-Retailer als heimliche Gewinner

UBS-Analyst Jay Sole sieht ein klares Wachstumspotenzial bei Off-Price-Retailern – also Händlern, die Markenware zu deutlich reduzierten Preisen anbieten.

"Wir sehen nahezu ideale Bedingungen für Off-Price-Anbieter, um Marktanteile zu gewinnen", schrieb Sole. "Verbraucher wollen sparen, verfügen aber über genug finanzielle Mittel, um trotzdem zu konsumieren. TJX und Burlington profitieren direkt von diesem Spannungsfeld."

Die TJX-Aktie liegt im laufenden Jahr 24 Prozent im Plus, während Burlington Stores bislang nur 1,7 Prozent zulegen konnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



