aDvens erhält B CorpTM-Zertifizierung

München (ots) - aDvens, einer der führenden europäischen Anbieter für

Cybersicherheitslösungen und SOC-as-a-Service-Spezialist, hat die B

CorpTM-Zertifizierung (Benefit Corporation) erhalten, welche die positiven

sozialen und ökologischen Auswirkungen des aDvens-Geschäftsmodells würdigt.

Diese Zertifizierung wird von B Lab vergeben, einer im Jahr 2006 gegründeten,

unabhängigen gemeinnützigen Organisation und zeichnet Unternehmen aus, die hohe

Standards hinsichtlich sozialem und ökologischem Engagement, Verantwortung und

Transparenz erfüllen.



"Wir sind sehr stolz auf die B CorpTM-Zertifizierung für aDvens", sagt Andreas

Süß, CEO DACH (aDvens GmbH). "Das ist ein starkes Zeichen für unsere Kunden und

Partner. Wir sind nicht nur ein zuverlässiger Partner für Cybersicherheit,

sondern wir setzen uns mit unserem sozialen und ökologischen Engagement für die

Gesellschaft als Ganzes ein."





Schutz vor Bedrohungen für jene, die einen Unterschied machen



Die Mission von aDvens (https://bit.ly/4i7OAqx) besteht darin, Menschen und

Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen - insbesondere jene, die

positive Veränderungen in der Gesellschaft vorantreiben. Um weitere soziale und

ökologische Initiativen zu unterstützen, reinvestiert aDvens einen signifikanten

Teil des von ihm generierten Umsatzes im Stiftungsfonds "aDvens for People and

Planet". Allein im Jahr 2025 wurden aus dem Fonds mehr als 2 Mio. Euro

investiert.



Über aDvens



aDvens (https://www.advens.de/) ist ein führendes, unabhängiges europäisches

Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name

des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead".



Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor

Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen

beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland,

Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services

(SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity

und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.



