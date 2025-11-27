    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ein europäischer Cybersicherheitsmarktführer mit klarer Mission

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    aDvens erhält B CorpTM-Zertifizierung

    München (ots) - aDvens, einer der führenden europäischen Anbieter für
    Cybersicherheitslösungen und SOC-as-a-Service-Spezialist, hat die B
    CorpTM-Zertifizierung (Benefit Corporation) erhalten, welche die positiven
    sozialen und ökologischen Auswirkungen des aDvens-Geschäftsmodells würdigt.
    Diese Zertifizierung wird von B Lab vergeben, einer im Jahr 2006 gegründeten,
    unabhängigen gemeinnützigen Organisation und zeichnet Unternehmen aus, die hohe
    Standards hinsichtlich sozialem und ökologischem Engagement, Verantwortung und
    Transparenz erfüllen.

    "Wir sind sehr stolz auf die B CorpTM-Zertifizierung für aDvens", sagt Andreas
    Süß, CEO DACH (aDvens GmbH). "Das ist ein starkes Zeichen für unsere Kunden und
    Partner. Wir sind nicht nur ein zuverlässiger Partner für Cybersicherheit,
    sondern wir setzen uns mit unserem sozialen und ökologischen Engagement für die
    Gesellschaft als Ganzes ein."

    Schutz vor Bedrohungen für jene, die einen Unterschied machen

    Die Mission von aDvens (https://bit.ly/4i7OAqx) besteht darin, Menschen und
    Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen - insbesondere jene, die
    positive Veränderungen in der Gesellschaft vorantreiben. Um weitere soziale und
    ökologische Initiativen zu unterstützen, reinvestiert aDvens einen signifikanten
    Teil des von ihm generierten Umsatzes im Stiftungsfonds "aDvens for People and
    Planet". Allein im Jahr 2025 wurden aus dem Fonds mehr als 2 Mio. Euro
    investiert.

    Über aDvens

    aDvens (https://www.advens.de/) ist ein führendes, unabhängiges europäisches
    Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name
    des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead".

    Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor
    Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen
    beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland,
    Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services
    (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity
    und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim
    Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.

    Pressekontakt:

    Schwartz Public Relations
    Florian Stark
    Sendlinger Straße 42A
    80331 München
    +498921187166
    mailto:advens@schwartzpr.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180001/6167107
    OTS: aDvens GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Ein europäischer Cybersicherheitsmarktführer mit klarer Mission aDvens erhält B CorpTM-Zertifizierung aDvens, einer der führenden europäischen Anbieter für Cybersicherheitslösungen und SOC-as-a-Service-Spezialist, hat die B CorpTM-Zertifizierung (Benefit Corporation) erhalten, welche die positiven sozialen und ökologischen Auswirkungen des …