Dax startet im Plus - kein Handel an US-Börsen

RiccodeJaneiro schrieb 14.08.25, 15:54

Sehr starke Zahlen!

Der Kurs geht heute Morgen runter. Na und?! Keine Aktie steigt jeden Tag.

Manche verkaufen bei guten Nachrichten, das ist ein bekanntes Phänomen. Vielleicht glauben die, die verkauft haben, ja nicht daran, dass es noch besser werden kann. Vielleicht…???

Wen interessiert schon der Kurs zur Stunde?!

In ein paar Wochen oder Monaten wird man sehen, ob die Wette erstmal aufgegangen ist und der Kurs wieder jenseits der 1,50€/Aktie liegt oder nicht.

Ob es vorher wieder auf 1€ runter geht, ist mir persönlich ziemlich egal. Vielleicht kaufe ich dann nochmal nach.

Die Frage ist doch, gibts derzeit bessere Wetten als Lenovo? Nicht viele vermutlich…oder?!

Alles unter 1.20€/Aktie sind für mich Kaufkurse. Hab mich heute Morgen gefreut für 1.18€ meine Dividende reinvestiert haben zu dürfen…in drei Monaten sind wir alle schlauer. Ich freue mich schon, wenn die halbe Welt neue PC’s braucht weil Windows 10 ausläuft und Lenovo mit KI noch mehr Vorsprung vor der Konkurrenz hat, als ohnehin.

Ich glaube, wir werden noch sehr viel mehr Gutes von Lenovo in der Zukunft zu hören und zu lesen bekommen…

Lenovo versteht sein Handwerk offenbar - das muss man ihnen wirklich lassen.

Quartal für Quartal immer neue Rekorde 📈