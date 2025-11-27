Wirtschaft
Dax startet im Plus - kein Handel an US-Börsen
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr stand der Index bei rund 23.815 Punkten und damit 0,4 Prozent über dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, Rheinmetall und Infineon, am Ende Henkel, Eon und die Deutsche Bank.
Aus den Vereinigten Staaten wird es im Laufe des Tages keine Impulse geben: Die US-Börsen bleiben an Thanksgiving geschlossen. "Durch den heutigen US-Feiertag Thanksgiving werden die Umsätze auch in Europa unterdurchschnittlich niedrig bleiben", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Impulse von der Wall Street bleiben heute aus."
"Dafür reichen an solchen Tagen bereits deutlich weniger und deutlich kleinere Transaktionen, um den Markt nachhaltig zu bewegen", so der Analyst weiter. "Von daher sollten niedrige Umsätze nicht automatisch mit geringer Bewegung gleichgesetzt werden."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1589 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8629 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,03 US-Dollar; das waren 10 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Community Beiträge zu Lenovo Group - 894983 - HK0992009065
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lenovo Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
RiccodeJaneiro schrieb 14.08.25, 15:54
Sehr starke Zahlen!mitdiskutieren »
Der Kurs geht heute Morgen runter. Na und?! Keine Aktie steigt jeden Tag.
Manche verkaufen bei guten Nachrichten, das ist ein bekanntes Phänomen. Vielleicht glauben die, die verkauft haben, ja nicht daran, dass es noch besser werden kann. Vielleicht…???
Wen interessiert schon der Kurs zur Stunde?!
In ein paar Wochen oder Monaten wird man sehen, ob die Wette erstmal aufgegangen ist und der Kurs wieder jenseits der 1,50€/Aktie liegt oder nicht.
Ob es vorher wieder auf 1€ runter geht, ist mir persönlich ziemlich egal. Vielleicht kaufe ich dann nochmal nach.
Die Frage ist doch, gibts derzeit bessere Wetten als Lenovo? Nicht viele vermutlich…oder?!
Alles unter 1.20€/Aktie sind für mich Kaufkurse. Hab mich heute Morgen gefreut für 1.18€ meine Dividende reinvestiert haben zu dürfen…in drei Monaten sind wir alle schlauer. Ich freue mich schon, wenn die halbe Welt neue PC’s braucht weil Windows 10 ausläuft und Lenovo mit KI noch mehr Vorsprung vor der Konkurrenz hat, als ohnehin.
Ich glaube, wir werden noch sehr viel mehr Gutes von Lenovo in der Zukunft zu hören und zu lesen bekommen…
Lenovo versteht sein Handwerk offenbar - das muss man ihnen wirklich lassen.
Quartal für Quartal immer neue Rekorde 📈
Charly_2 schrieb 18.07.25, 11:09
https://simplywall.st/stocks/de/tech/fra-lhl/lenovo-group-shares
fair Value: €1.42 - 21.7% undervalued
Charly_2 schrieb 28.05.25, 13:38
https://www.cash.ch/news/top-news/lenovo-halt-trotz-us-importzollen-an-produktion-in-china-fest-826979mitdiskutieren »
Windows 10 läuft aus, wird Lenovo Umsatz bringen
Windows 10 läuft aus, wird Lenovo Umsatz bringen
