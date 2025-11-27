Swiss Life Holding: Skeptische Erwerbstätige, zufriedene Pensionierte
Wie gut kommen die Menschen in der Schweiz mit ihrem Geld aus – heute und im Alter? Eine aktuelle Befragung zeigt überraschende Unterschiede zwischen Jung und Alt.
Foto: adobe.stock.com
- Die Hälfte der Schweizer Bevölkerung kommt finanziell einfach oder sehr einfach über die Runden, was international hoch ist.
- Paare im Rentenalter sind am häufigsten mit ihren Finanzen zufrieden (72%), während Alleinerziehende im Erwerbsalter am seltensten zufrieden sind (32%).
- 38% der Befragten nehmen ihre finanzielle Lage schlechter wahr als im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund höherer Lebenshaltungskosten.
- Nur 17% der Befragten glauben, dass die Schule sie ausreichend auf Finanz- und Vorsorgethemen vorbereitet hat.
- 62% der 18- bis 64-Jährigen können Geld sparen, wobei jüngere oft für Reisen und ältere für den Ruhestand sparen.
- Nur 42% der Erwerbstätigen sind zuversichtlich, im Ruhestand ihren Lebensstandard halten zu können, während 71% der Pensionierten dies bestätigen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Life Holding ist am 12.03.2026.
Der Kurs von Swiss Life Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 943,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im
Plus.
