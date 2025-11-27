    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3 Euro auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Gewerbeimmobilien-Spezialisten für die ersten neun Monate und den bestätigten Jahresausblick sei insgesamt neutral zu werten, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:46 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 2,98EUR auf Tradegate (27. November 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Thomas Rothäusler
    Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 3
    Kursziel alt: 3
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3 Euro auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Gewerbeimmobilien-Spezialisten für die ersten neun Monate und den bestätigten Jahresausblick sei insgesamt neutral zu …