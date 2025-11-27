    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Wirtschaft

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt

    Wirtschaft - Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt
    Foto: Commerzbank-Tower (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Beschäftigten der Commerzbank sind trotz des Übernahmekampfes mit dem italienischen Konkurrenten Unicredit zufriedener.

    Das zeigen die Ergebnisse einer Mitarbeiterumfrage, über die das "Handelsblatt" berichtet. Bei einer vom 21. Oktober bis 4. November erhobenen Umfrage erreichte die Bank beim sogenannten "Employee Engagement Index" einen Wert von 76 Punkten. Das sind ein Punkt mehr als bei der letzten Befragung im November 2024 und sechs Punkte mehr als bei der vorletzten Erhebung im Februar 2024.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Short
    36,68€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    32,27€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf einer Skala von null bis 100 wird ein Wert ab 70 als gut angesehen. In diesem Jahr liegt die Commerzbank erstmals knapp über der durchschnittlichen Mitarbeiterzufriedenheit in einer Vergleichsgruppe von führenden deutschen Konzernen, die bei 75 Punkten liegt. Personalvorständin Sabine Mlnarsky führt die gute Stimmung vor allem auf die neue Strategie des Geldhauses zurück, bei der erstmals seit vielen Jahren nicht die Restrukturierung des Instituts im Vordergrund steht, sondern Wachstum. Das motiviere die Kollegen ungemein, besonders im Vertrieb, sagte Mlnarsky dem "Handelsblatt".

    Der Übernahmekampf mit Unicredit wirkt sich laut Mlnarsky bisher nicht negativ auf die Belegschaft aus. "Nur ein kleiner Teil der Bank beschäftigt sich konkret mit diesem Thema. Die große Mehrheit der Mitarbeitenden informieren wir über die Situation mit unserem Aktionär Unicredit transparent, aber sie beschäftigt sich damit nicht in ihrem Alltag." Die Zahl der Bewerbungen steige sogar. "Im vergangenen Jahr hatten wir über 100.000 Bewerbungen", so Mlnarsky. "Zudem haben wir in Deutschland so gut wie keine Fluktuation."

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursmanipulationen, technische Störungen bei Realtime-Kursen, Spekulationen über Zinssatzentwicklungen und mögliche Einflussnahmen durch große Investoren auf die Commerzbank-Aktie. Die Diskussion ist geprägt von Unsicherheit und Unsicherheiten bezüglich fundamentaler und technischer Aspekte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt Die Beschäftigten der Commerzbank sind trotz des Übernahmekampfes mit dem italienischen Konkurrenten Unicredit zufriedener.Das zeigen die Ergebnisse einer Mitarbeiterumfrage, über die das "Handelsblatt" …