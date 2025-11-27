ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Eon auf 17,50 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs senkt Eon-Kursziel auf 17,50 Euro.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
- Negative Regulierungsumgebung könnte Investitionen drücken.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit der Telefonkonferenz im Anschluss an den Quartalsbericht seien die Erwartungen hinsichtlich des ausstehenden Plans der deutschen Regulierer deutlich gesunken, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag. Die Aktien preisten zwar bereits eine Enttäuschung ein, könnten es allerdings kurzfristig noch unter 15 Euro übertreiben. Auf ein negatives regulatorisches Umfeld dürfte Eon mit geringeren Investitionen reagieren./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:06 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 15,39 auf Tradegate (27. November 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -0,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,64 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 40,64 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +11,04 %/+17,57 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 17,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Diese Aktie ist ein relevanter Anbieter von kritischer Infrastruktur. Die werden von der Politik gehegt.......und die Teuerungen aller Art in den Netzentgelten hinterlegt.