    ANALYSE-FLASH

    Goldman senkt Ziel für Eon auf 17,50 Euro - 'Buy'

    • Goldman Sachs senkt Eon-Kursziel auf 17,50 Euro.
    • Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
    • Negative Regulierungsumgebung könnte Investitionen drücken.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit der Telefonkonferenz im Anschluss an den Quartalsbericht seien die Erwartungen hinsichtlich des ausstehenden Plans der deutschen Regulierer deutlich gesunken, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag. Die Aktien preisten zwar bereits eine Enttäuschung ein, könnten es allerdings kurzfristig noch unter 15 Euro übertreiben. Auf ein negatives regulatorisches Umfeld dürfte Eon mit geringeren Investitionen reagieren./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:06 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 15,39 auf Tradegate (27. November 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -0,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 40,64 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +11,04 %/+17,57 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
