Goldman senkt Ziel für Eon auf 17,50 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 15,39 auf Tradegate (27. November 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -0,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,64 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 40,64 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +11,04 %/+17,57 % bedeutet.