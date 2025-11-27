    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    AKTIE IM FOKUS

    Negative Reaktion auf Aramis-Bilanz drückt auch Auto1 etwas

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1-Aktien fallen zeitweise um über 3,5 Prozent.
    • Kursverluste wurden im Verlauf deutlich eingedämmt.
    • Aramis belastet mit schwachen Geschäftszahlen stark.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Auto1 sind am Donnerstagmorgen als schwächster Wert im MDax zeitweise um mehr als 3,5 Prozent gefallen. Im Verlauf dämmten die Papiere des Autohändlers ihre Kursverluste aber deutlich ein. Belastend war zunächst ein Kursrutsch der Branchenkollegen von Aramis in Frankreich um bis zu 14,5 Prozent auf das tiefste Niveau seit August 2024.

    Das vor allem in Frankreich aktive Unternehmen hatte Geschäftszahlen vorgelegt und die Erwartungen an 2026 etwas gebremst. Das Wachstumstempo werde nicht ganz so schnell sein, wie bislang erhofft, hieß es im Ausblick. Neben dem aktuellen Wirtschaftsumfeld belastet Aramis aber gerade auch die politische Situation in Frankreich./ag/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 29.450 auf Ariva Indikation (27. November 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -5,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,16 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +27,99 %/+70,65 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
