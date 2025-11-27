AKTIE IM FOKUS
Negative Reaktion auf Aramis-Bilanz drückt auch Auto1 etwas
- Auto1-Aktien fallen zeitweise um über 3,5 Prozent.
- Kursverluste wurden im Verlauf deutlich eingedämmt.
- Aramis belastet mit schwachen Geschäftszahlen stark.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Auto1 sind am Donnerstagmorgen als schwächster Wert im MDax zeitweise um mehr als 3,5 Prozent gefallen. Im Verlauf dämmten die Papiere des Autohändlers ihre Kursverluste aber deutlich ein. Belastend war zunächst ein Kursrutsch der Branchenkollegen von Aramis in Frankreich um bis zu 14,5 Prozent auf das tiefste Niveau seit August 2024.
Das vor allem in Frankreich aktive Unternehmen hatte Geschäftszahlen vorgelegt und die Erwartungen an 2026 etwas gebremst. Das Wachstumstempo werde nicht ganz so schnell sein, wie bislang erhofft, hieß es im Ausblick. Neben dem aktuellen Wirtschaftsumfeld belastet Aramis aber gerade auch die politische Situation in Frankreich./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 29.450 auf Ariva Indikation (27. November 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -5,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,28 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,16 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +27,99 %/+70,65 % bedeutet.
Wir wissen aber, dass die Bruttomarge beim Auto mit dem Kaufpreis steigt. Hier reden wir über Scherben, die der Verkäufer Auto1 für gut 8000 Euro überlässt. Wie man an denen so viel verdienen soll mit all den Kosten für An- und Verkauf, den Standkosten, dem (unproduktiven) Headquarter, der Garantie und dem sonstigen Fixkostenblock, ist mir ein Rätsel.
Mich würde nicht wundern, wenn es es hier irgendwann zu Bilanzkorrekturen kommt.
In 2025 sieht die Welt schon GANZ anders aus: Aktuell 1.527,29 Rohertrag pro Fahrzeug. Die Situation hat sich dramatisch verändert. Wie ihr das nun für Euch interpretiert, müsst ihr selber wissen. Ich kann nur ein Beispiel aus der Praxis geben. Grüße und Schönen Abend noch.