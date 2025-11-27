    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Aroundtown auf 3,30 Euro - 'Neutral'

    • JPMorgan hebt Kursziel für Aroundtown auf 3,30 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Neutral", 2025 wird optimistisch.
    • Favoriten: Vonovia, Merlin, Segro mit 40% Kurspotenzial.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können, schrieb Analyst Neil Green in seinem Ausblick auf 2026. Im kommenden Jahr setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT

    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z

     

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 2,98 auf Tradegate (27. November 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -3,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,58 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -31,93 %/+36,15 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 3,30 Euro


    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der Aroundtown Aktie. Diskussionen umfassen den Einfluss des Perpetuals-Rückkaufs auf Bilanz und FFO, die Stabilisierung der Immobilienpreise, Verschuldungssituation sowie die Bewertung im Vergleich zur Peer Group. Die fehlende Dividendenpolitik wird ebenfalls kritisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aroundtown eingestellt.

