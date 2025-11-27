ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Aroundtown auf 3,30 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Kursziel für Aroundtown auf 3,30 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Neutral", 2025 wird optimistisch.
- Favoriten: Vonovia, Merlin, Segro mit 40% Kurspotenzial.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können, schrieb Analyst Neil Green in seinem Ausblick auf 2026. Im kommenden Jahr setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 2,98 auf Tradegate (27. November 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -3,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,58 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -31,93 %/+36,15 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 3,30 Euro
Sehe ich etwas anders. In der Peer Group wird nach der gleichen Methode bewertet und da sind die Abschläge auf den EPRA NTA (nicht NAV) deutlich geringer. Bei GCP beträgt dieser mehr als 50 Prozent und das bei stark steigenden Mieten. Inzwischen ist auch die Bilanz deutlich stabiler als vor Jahren. Der einzige Grund, warum GCP und AT m.E. nicht laufen ist die unzuverlässige Dividendenpolitik und die diesbezügliche Kommunikation. Eine Dividendenpolitik jedes Quartal in die Präsentation zu schreiben und eine Dividende für möglich darzustellen und letztendlich doch keine zu zahlen haben wir nun mehrere Jahre gesehen. Da wäre es klüger gewesen die Dividenden an eine Kennzahl zu hängen, die verlässlich berechnet werden kann. Selbst wenn es nur 1 Cent Dividende ist.