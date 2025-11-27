ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Bayer auf 38,50 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Kursziel für Bayer auf 38,50 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy" nach Asundexian-Erfolg.
- Positive Aussichten für Pharmabereich und Glyphosat-Recht.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken vor anstehenden Neuigkeiten zum Glyphosat-Rechtsstreit. Die Aussichten für den Pharmabereich der Leverkusener hätten sich nach dem Asundexian-Erfolg in der Schlaganfall-Prävention massiv gebessert, schrieb der Experte am Donnerstag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 30,46 auf Tradegate (27. November 2025, 09:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +12,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 29,92 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -18,23 %/+24,28 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 38,50 Euro
"Die Maßnahme richtet sich gezielt an stromintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, etwa aus der Stahl- und Chemieindustrie. Laut Bundesnetzagentur lagen die Strompreise im September für Industriefirmen ohne Vergünstigungen bei rund 16 Cent pro Kilowattstunde, für Großverbraucher mit bestehenden Vergünstigungen bei rund 10 Cent".
Das bedeutet für BAYER faktisch die Halbierung der Stromkosten (vorerst) für die nächsten 3 Jahre.
Da im Spätherbst 2028 die nächste BT- Wahl ins Haus steht, wird die Regierung einen 😈 tun und gerade dann die Subventionierung des Industriestroms auslaufen lassen.
Hinzu kommt, dass die US-Farmer massiv Druck machen, dass die angedrohte Einstellung der Produktion von RoundUp durch Monsanto NICHT realisiert wird. Das Herbizid ist auf Sicht systemrelevant und unverzichtbar.
Das ist ein Pfund, mit dem BAYER wuchern kann .
Es besteht Grund zur Hoffnung, dass unser Unternehmen das Schlimmste hinter sich hat und dass eine zeitnahe ❗ Erholung der Kurse aus den vorgetragenen Gründen eher wahrscheinlich ist.
Ich glaube, eine "seriöse" KE ist aktuell nicht machbar. Meines Erachtens kann der Vorstand das nur durchführen, nachdem alle Risiken und Optionen abgewogen sind. Und hier liegt der Hase im Pfeffer: So lang noch nicht klar ist, ob sich der Supreme Court des Falles annimmt, sind die Optionen nicht klar. Sprich: ein Vorstand kann - meines Erachtens - nicht heute einen teuren Vergleich (inkl. KE) absegnen, wenn morgen der Supreme Court neue Chancen eröffnen könnte, die eine Lösung gänzlich ohne KE ermöglichen.