    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    ANALYSE-FLASH

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman hebt Ziel für Bayer auf 38,50 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Kursziel für Bayer auf 38,50 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" nach Asundexian-Erfolg.
    • Positive Aussichten für Pharmabereich und Glyphosat-Recht.
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Ziel für Bayer auf 38,50 Euro - 'Buy'
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken vor anstehenden Neuigkeiten zum Glyphosat-Rechtsstreit. Die Aussichten für den Pharmabereich der Leverkusener hätten sich nach dem Asundexian-Erfolg in der Schlaganfall-Prävention massiv gebessert, schrieb der Experte am Donnerstag./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    28,85€
    Basispreis
    2,14
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,03€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Bayer

    +0,61 %
    +12,25 %
    +9,80 %
    +7,15 %
    +61,62 %
    -44,52 %
    -37,63 %
    -75,44 %
    +114,26 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 30,46 auf Tradegate (27. November 2025, 09:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +12,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 29,92 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -18,23 %/+24,28 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 38,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,50, was eine Steigerung von +25,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der Bayer-Aktie. Die Diskussion umfasst Analystenbewertungen, Überverkaufssignale, Gewinnmitnahmen sowie rechtliche und politische Einflussfaktoren, die die Aktie beeinflussen könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Goldman hebt Ziel für Bayer auf 38,50 Euro - 'Buy' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein …