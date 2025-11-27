    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    Börsen Start Update

    Börsenstart Europa - 27.11. - FTSE Athex 20 stark +1,56 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 23.757,24 PKT und steigt um +0,05 %.
    Top-Werte: Deutsche Boerse +3,25 %, adidas +1,16 %, Siemens Energy +1,05 %
    Flop-Werte: E.ON -1,41 %, Fresenius -0,77 %, Fresenius Medical Care -0,61 %

    Der MDAX bewegt sich bei 29.380,68 PKT und steigt um +0,33 %.
    Top-Werte: PUMA +12,50 %, Bechtle +4,05 %, Redcare Pharmacy +4,01 %
    Flop-Werte: AUTO1 Group -1,56 %, Aroundtown -1,21 %, flatexDEGIRO -0,87 %

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:50) bei 3.545,53 PKT und steigt um +0,08 %.
    Top-Werte: Bechtle +4,05 %, ATOSS Software +3,70 %, AIXTRON +2,03 %
    Flop-Werte: SMA Solar Technology -0,86 %, Carl Zeiss Meditec -0,77 %, Jenoptik -0,56 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.649,29 PKT und fällt um -0,12 %.
    Top-Werte: Deutsche Boerse +3,25 %, adidas +1,16 %, Siemens Energy +1,05 %
    Flop-Werte: Prosus Registered (N) -1,88 %, Hermes International -0,91 %, Compagnie de Saint-Gobain -0,86 %

    Der ATX steht aktuell (09:59:49) bei 4.982,82 PKT und fällt um -0,17 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,64 %, BAWAG Group +1,04 %, Lenzing +0,77 %
    Flop-Werte: PORR -2,59 %, voestalpine -2,06 %, Raiffeisen Bank International -1,78 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.808,63 PKT und fällt um -0,06 %.
    Top-Werte: Partners Group Holding +0,92 %, Kuehne + Nagel International +0,85 %, Logitech International +0,55 %
    Flop-Werte: Sika -1,10 %, Swisscom -0,72 %, Roche Holding -0,70 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.088,74 PKT und fällt um -0,03 %.
    Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +0,97 %, Euronext +0,84 %, Edenred Bearer and /or registered shares +0,78 %
    Flop-Werte: ENGIE -1,16 %, ArcelorMittal -1,05 %, Hermes International -0,91 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:56:25) bei 2.794,96 PKT und steigt um +0,31 %.
    Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,90 %, Volvo Registered (B) +1,57 %, Swedbank Shs(A) +1,44 %
    Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,22 %, Sandvik -0,31 %, Essity Registered (B) -0,13 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.220,00 PKT und gewinnt bisher +1,56 %.
    Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,14 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,62 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,49 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,36 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,34 %, Public Power -1,31 %



