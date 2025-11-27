Bei Bechtle zieht das Geschäft mit der öffentlichen Hand an - Rahmenverträge
- Bechtle schließt Rahmenverträge mit ProVitako ab.
- Vertragsvolumen bis zu 501 Millionen Euro, 1 Jahr Laufzeit.
- Positive Geschäftsentwicklung, Aktien steigen um 3,5%.
NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat zwei Rahmenverträge mit der zentralen öffentlichen Beschaffungsstelle für kommunale IT-Dienstleister (ProVitako) und deren kommunale Träger in Deutschland geschlossen. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf bis zu 501 Millionen Euro bei einer Laufzeit von ein Jahr mit dreimaliger Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neckarsulm mitteilte. Das wichtige, lange Zeit aber träge Geschäft mit dem Staat nimmt damit weiter Fahrt auf. Die Bechtle-Aktien legten auf die Nachrichten hin um dreieinhalb Prozent zu.
Die Vereinbarungen umfassen laut Mitteilung die bundesweite Bereitstellung von Produkten aus dem Netzwerk- und dem Server-Portfolio des Herstellers HPE sowie damit verbundene Dienstleistungen.
Bereits bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das dritte Quartal hatte Bechtle-Chef Thomas Olemotz sich insgesamt optimistisch geäußert zur jüngst aufgehellten Geschäftsentwicklung. "Der Trend im Oktober stimmt uns optimistisch", so Olemotz Mitte November. Der positive Trend halte bislang auch im November an. Dabei kämen die wesentlichen Impulse und damit die Grundlage des Optimismus für das Schlussquartal aus dem Geschäft mit Kunden aus dem öffentlichen Bereich./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 41,38 auf Tradegate (27. November 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +6,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,20 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -7,72 %/+18,99 % bedeutet.
Aus gegebenem Anlass:
Kursphantasie ist also gegeben - trotz der unsäglichen Rahmenbedingungen „hierzulande“
Und der Bereich "KI" bei Bechte ist im Kurs bisher NULL hinterlegt
https://www.boerse-am-sonntag.de/unternehmen/unternehmen/bechtle-aktie-vor-comeback