3,18 Millionen CAD durch Warrants – Kapitalzufluss und Investorenvertrauen steigen

NurExone sichert sich durch die vollständige Ausübung ausstehender Warrants 3,18 Millionen CAD und stärkt damit seine finanzielle Basis für die klinische Weiterentwicklung von ExoPTEN. Die hohe Beteiligung der Investoren unterstreicht dabei das Vertrauen in das Flaggschiffprodukt ExoPTEN des Unternehmens.

Das israelisch-kanadische Biotech-Unternehmen NurExone Biologic (ISIN CA67059R1091) entwickelt mit seiner Exosomen-Plattform neuartige regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems. Im Zentrum steht ExoPTEN, ein siRNA-basierter Ansatz, der geschädigte Nervenzellen zur Regeneration stimulieren soll und damit unter anderem einen möglichen Fortschritt bei der Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen verspricht – einem Bereich mit hohem medizinischen Bedarf und attraktivem Marktpotenzial.

In den vergangenen Monaten hat NurExone in diesem Zusammenhang mehrere wissenschaftliche Fortschritte erzielt. Eine aktuelle präklinische Untersuchung zeigte beispielsweise deutliche Verbesserungen der motorischen Funktion sowie eine vergrößerte Gefäßstruktur im verletzten Rückenmarksgewebe – Ergebnisse, die den regenerativen Ansatz von ExoPTEN stützen. In einem weiteren präklinischen Modell erreichten Ratten unter einer Hochdosis-Behandlung eine vollständige Wiedererlangung der Gehfähigkeit, gemessen über ein standardisiertes Ganganalyse-System. Darüber hinaus wurde eine dosisabhängige Wiederherstellung der Seh- und Nervenfunktion in einem Modell der Sehnervschädigung berichtet.

Kapitalzufluss als Zeichen für Vertrauen

Die konsistente Datenlage stärkt die wissenschaftliche Validierung der Plattform und trägt wesentlich zur wachsenden Zuversicht der Investoren bei: Mit der erfolgreichen Ausübung sämtlicher ausstehender Warrants hat NurExone einen bedeutenden finanziellen Meilenstein erreicht. Die Maßnahme bringt 3,18 Millionen kanadische Dollar (rund 1,95 Millionen Euro) ein und stärkt die finanzielle Ausgangslage für die nächste Entwicklungsphase. Investoren haben dabei alle Warrants aus den Platzierungen von 2023 und 2024 ausgeübt – ein klares Signal dafür, dass sie Vertrauen in die strategische Ausrichtung von NurExone setzten. Die beschleunigte Ausübung wurde aktiviert, nachdem die Aktie über einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen oberhalb der festgelegten Schwellenwerte notiert hatte. Der gesamte Bruttoerlös von 3,18 Millionen CAD fließt in die Weiterentwicklung der Exosomen-basierten Pipeline und unterstützt die Sicherung der operativen Liquidität.