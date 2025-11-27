Dax bleibt auf Erfolgskurs

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es um 0,8 Prozent auf 29.279 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte um 0,1 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine Erholung am Donnerstag gebremst fortgesetzt. Der Dax stieg am Vormittag um 0,4 Prozent auf 23.823 Punkte. Damit überwand der deutsche Leitindex die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt und baute seinen Wochengewinn auf mehr als drei Prozent aus.

"Der Dax hat die November-Verluste nahezu wieder ausgeglichen. Seit die amerikanische Notenbank Zinshoffnungen geweckt hat, ist von Angst auf dem Parkett kaum mehr etwas zu spüren. Aus dem November-Blues ist in kürzester Zeit eine Thanksgiving-Rally geworden", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Getrieben wurden die Märkte zuletzt vor allem von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie einem gewissen Zinsoptimismus. In den USA schaffte es der marktbreite S&P 500 am Vorabend erneut, an seinen Korrekturtrend vom Rekord Ende Oktober heranzukommen. An diesem Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Börsenhandel statt.

Die seit einiger Zeit kursierenden Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Sportartikelherstellers Puma erhielten nun neue Nahrung. Dies könnte die zuletzt stark gestiegene Zahl der Pessimisten, die auf weiter fallende Kurse setzen, auf dem falschen Fuß erwischen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet aus informierten Kreisen über Kaufinteresse aus China. So erwäge der Konkurrent Anta Sports einen Kauf der Herzogenauracher. Als weitere mögliche Interessenten nennt Bloomberg Li Ning und auch die japanische Asics. Die Puma-Papiere schnellten um 13,5 Prozent hoch.

Für die Anteilsscheine der Deutschen Börse ging es an der Dax-Spitze um 3,6 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Die US-Bank JPMorgan stufte die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel auf 292 Euro. Die aktuelle Bewertung werde der Qualität und breiten Aufstellung des Börsenbetreibers nicht gerecht, argumentierte Analyst Enrico Bolzoni.

Die Titel von Vonovia verteuerten sich um 0,6 Prozent. JPMorgan-Experte Neil Green drückte den Papieren des Wohnimmobilienkonzerns den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, da er für die Kursentwicklung vor den Jahreszahlen am 19. März 2026 besonders optimistisch ist. Die Aktie ist für ihn einer der Branchenfavoriten für 2026.

Die Papiere von Bechtle reagierten mit einem Kursplus von 3,9 Prozent und dem höchsten Niveau seit August auf die Nachricht von einem Großauftrag. Der IT-Dienstleister schloss zwei Rahmenverträge mit der zentralen öffentlichen Beschaffungsstelle für kommunale IT-Dienstleister (ProVitako) und deren kommunale Träger in Deutschland. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf bis zu 501 Millionen Euro./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 41,14 auf Tradegate (27. November 2025, 10:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +23,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,54 %. Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,89 Mrd.. PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -23,23 %/+104,71 % bedeutet.



