    Spekulanten greifen an

    Billig-Calls katapultieren Beyond Meat 20% nach oben

    Eine Flut billiger Call-Wetten hat den nächsten Zock um Beyond Meat ausgelöst. Die Aktie steigt zweistellig – trotz Millionenstrafe, Umsatzrückgang und anhaltender Krise.

    Foto: Gene J. Puskar - AP

    Die Aktie von Beyond Meat hat am Mittwoch erneut einen ungewöhnlich heftigen Kurssprung verzeichnet. Trotz fehlender unternehmensseitiger Nachrichten schoss der Kurs um rund 20 Prozent nach oben – ausgelöst von einer regelrechten Welle an Spekulationen im Optionsmarkt. Händler melden für den Vormittag bereits mehr als 200.000 gekaufte Kaufoptionen, deutlich mehr als normalerweise an einem ganzen Tag gehandelt werden. Besonders beliebt sind extrem kurzfristige Wetten auf Mini-Ausübungspreise von 1 bis 1,50 US-Dollar. Diese Produkte hätten sich nur bei sehr starken Kursanstiegen gelohnt und gelten daher als reine Hochrisiko-Spekulationen. Dass sie am Mittwoch massenhaft gekauft werden, erklärt die enorme Volatilität der Aktie.

    Der Sprung kommt in einer Phase, in der Beyond Meat eigentlich unter massivem Druck steht. Erst vor wenigen Tagen wurde das Unternehmen von einer Jury in Massachusetts zur Zahlung von 38,9 Millionen US-Dollar an Vegadelphia Foods verurteilt. Im Mittelpunkt stand ein Werbeslogan, der 2019 in einem Dunkin’-Spot mit Snoop Dogg verwendet wurde. Vegadelphia hatte bereits 2015 den ähnlichen Satz "Where Great Taste Is Plant-Based" schützen lassen und sah seine Markenrechte verletzt. Die Jury sprach Schadenersatz und entgangene Gewinne zu – zusammen mehr als die Hälfte des Quartalsumsatzes von Beyond Meat. Das Unternehmen kündigte Berufung an.

    Die Aktie ist in diesem Jahr mehrfach unter Druck geraten, nachdem Beyond Meat sinkende Verkäufe, Produktionsrücknahmen und mehrere Entlassungsrunden verkraften musste. Der Umsatz lag in den ersten neun Monaten 2024 14 Prozent unter Vorjahr, der Rückzug aus China und weitere Restrukturierungen belasten zusätzlich. Die Aktie pendelte zuletzt nahe Allzeittiefs und wurde immer wieder zur Meme-Spekulation.

    Gleichzeitig hat Beyond Meat seine Schuldenstruktur umgebaut und rund 800 Millionen US-Dollar Verbindlichkeiten abgebaut. CEO Ethan Brown spricht von einer "deutlich verbesserten Bilanz" und zeigt sich weiterhin optimistisch. Neue Kooperationen mit Walmart, Erewhon und BrewDog sollen dem Geschäft wieder Schwung geben.

    Der heutige Kurssprung ist daher weniger eine Reaktion auf fundamentale Veränderungen als das Ergebnis eines spekulativen Herdentriebs. Sollte der Kurs weiter steigen, könnte es zu einem Short Squeeze kommen – viele Anleger setzen seit Monaten auf fallende Kurse.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Gina Moesing
