Billig-Calls katapultieren Beyond Meat 20% nach oben

Die Aktie von Beyond Meat hat am Mittwoch erneut einen ungewöhnlich heftigen Kurssprung verzeichnet. Trotz fehlender unternehmensseitiger Nachrichten schoss der Kurs um rund 20 Prozent nach oben – ausgelöst von einer regelrechten Welle an Spekulationen im Optionsmarkt. Händler melden für den Vormittag bereits mehr als 200.000 gekaufte Kaufoptionen, deutlich mehr als normalerweise an einem ganzen Tag gehandelt werden. Besonders beliebt sind extrem kurzfristige Wetten auf Mini-Ausübungspreise von 1 bis 1,50 US-Dollar. Diese Produkte hätten sich nur bei sehr starken Kursanstiegen gelohnt und gelten daher als reine Hochrisiko-Spekulationen. Dass sie am Mittwoch massenhaft gekauft werden, erklärt die enorme Volatilität der Aktie.

Der Sprung kommt in einer Phase, in der Beyond Meat eigentlich unter massivem Druck steht. Erst vor wenigen Tagen wurde das Unternehmen von einer Jury in Massachusetts zur Zahlung von 38,9 Millionen US-Dollar an Vegadelphia Foods verurteilt. Im Mittelpunkt stand ein Werbeslogan, der 2019 in einem Dunkin’-Spot mit Snoop Dogg verwendet wurde. Vegadelphia hatte bereits 2015 den ähnlichen Satz "Where Great Taste Is Plant-Based" schützen lassen und sah seine Markenrechte verletzt. Die Jury sprach Schadenersatz und entgangene Gewinne zu – zusammen mehr als die Hälfte des Quartalsumsatzes von Beyond Meat. Das Unternehmen kündigte Berufung an.