Neuer CEO bei der ARAG Niederlande / Reza Atighi folgt auf Marc van Erven

Düsseldorf (ots) - Der Vorstand der ARAG SE hat Reza Atighi zum neuen Leiter der

Niederlassung ARAG Niederlande in Leusden berufen. Er übernimmt damit die

Leitung des ARAG Rechtsschutzgeschäftes in den Niederlanden. Reza Atighi tritt

zum 1. Januar 2026 die Nachfolge von CEO Marc van Erven an, der mit Jahresbeginn

in den Ruhestand geht.



Reza Atighi verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der niederländischen und

britischen Finanzwirtschaft. Dort arbeitete er für Merrill Lynch, Morgan Stanley

und ABN AMRO. Zuletzt war er CEO der Arrow Global Investments Holdings Benelux

B.V. "Wir freuen uns sehr, dass Reza Atighi seine erfolgreiche Karriere in der

Finanzwirtschaft nun bei der ARAG fortsetzt. Er wird in den Niederlanden eine

unserer größten internationalen Einheiten in dem sehr wettbewerbsintensiven

niederländischen Markt übernehmen", erklärt Dr. Renko Dirksen,

Vorstandsvorsitzender der ARAG SE. Die ARAG erzielte in den Niederlanden zuletzt

Beitragseinnahmen von 205 Millionen EUR und gehört dort zu den führenden

Anbietern im Segment Rechtsschutz.





