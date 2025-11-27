    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMorgan Stanley AktievorwärtsNachrichten zu Morgan Stanley
    Neuer CEO bei der ARAG Niederlande / Reza Atighi folgt auf Marc van Erven

    Düsseldorf (ots) - Der Vorstand der ARAG SE hat Reza Atighi zum neuen Leiter der
    Niederlassung ARAG Niederlande in Leusden berufen. Er übernimmt damit die
    Leitung des ARAG Rechtsschutzgeschäftes in den Niederlanden. Reza Atighi tritt
    zum 1. Januar 2026 die Nachfolge von CEO Marc van Erven an, der mit Jahresbeginn
    in den Ruhestand geht.

    Reza Atighi verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der niederländischen und
    britischen Finanzwirtschaft. Dort arbeitete er für Merrill Lynch, Morgan Stanley
    und ABN AMRO. Zuletzt war er CEO der Arrow Global Investments Holdings Benelux
    B.V. "Wir freuen uns sehr, dass Reza Atighi seine erfolgreiche Karriere in der
    Finanzwirtschaft nun bei der ARAG fortsetzt. Er wird in den Niederlanden eine
    unserer größten internationalen Einheiten in dem sehr wettbewerbsintensiven
    niederländischen Markt übernehmen", erklärt Dr. Renko Dirksen,
    Vorstandsvorsitzender der ARAG SE. Die ARAG erzielte in den Niederlanden zuletzt
    Beitragseinnahmen von 205 Millionen EUR und gehört dort zu den führenden
    Anbietern im Segment Rechtsschutz.

    Nach 26 erfolgreichen Jahren an der Spitze der ARAG Niederlande wird sich CEO
    Marc van Erven nach Erreichen der Altersgrenze aus der Geschäftsleitung
    zurückziehen. Aufgrund seiner hohen Verdienste für das niederländische Geschäft
    der ARAG und seiner langjährigen Expertise wird Marc van Erven dem Unternehmen
    für eine Übergangszeit weiterhin in beratender Rolle verbunden bleiben. "Der
    ARAG Konzern ist Marc van Erven zu großem Dank verpflichtet", betont Dr. Renko
    Dirksen. "Als Niederlassungsleiter hat er unser Geschäft in den Niederlanden
    erheblich ausgebaut und die ARAG Niederlande mit viel Energie und
    Innovationsfreude zu einer der leistungsfähigsten internationalen ARAG Einheiten
    geformt. Sein Einsatz für die ARAG ist vorbildlich."

    Alle Personalveränderungen bei der ARAG Niederlande stehen unter dem
    Zustimmungsvorbehalt der zuständigen Aufsichtsbehörden.

    Druckfähige Pressefotos von Reza Atighi und Marc van Erven erhalten Sie hier
    (https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00763/) .

    Pressekontakt:

    Björn Larsen
    Leiter Internationale Kommunikation
    ARAG SE
    Telefon: +49 211 963-3490
    E-Mail: mailto:bjoern.larsen@ARAG.de

    Jessica Klugkist
    Director HR & Corporate Communications
    ARAG Niederlande
    Telefon: +31 623 39 81 19
    E-Mail: mailto:j.klugkist@arag.nl

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29811/6167126
    OTS: ARAG


