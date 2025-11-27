Ein Drittel der Internetnutzenden stößt im Netz auf Hatespeech
WIESBADEN (ots) -
- Die Wahrnehmung von Hassrede hat innerhalb von zwei Jahren zugenommen
- Politische oder gesellschaftliche Ansichten weiterhin häufigstes Ziel von
Hatespeech
- Gut die Hälfte der Internetnutzenden beobachtet Desinformation und Fake News
auf Webseiten oder in sozialen Medien
Gut ein Drittel (34 %) der Internetnutzenden in Deutschland hat nach eigener
Einschätzung im 1. Quartal 2025 auf Webseiten oder in den sozialen Medien
Beiträge im Zusammenhang mit Hassrede wahrgenommen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren damit rund 19,6 Millionen Internetnutzende
im Alter von 16 bis 74 Jahren mit Hatespeech-Beiträgen konfrontiert. Als
Hassrede oder "Hatespeech" gelten Informationen oder Kommentare, die feindselig
oder erniedrigend gegenüber Personengruppen oder Einzelpersonen sind -
unabhängig davon, ob die als Hassrede wahrgenommenen Beiträge gegen die eigene
Person oder andere gerichtet sind. Der Anteil der Internetnutzenden, die
Hassrede wahrgenommen haben, ist im Vergleich zu 2023, als die Frage im Rahmen
der Erhebung erstmals gestellt wurde, gestiegen. Damals betraf dies 28 % der
Internetnutzenden.
- Die Wahrnehmung von Hassrede hat innerhalb von zwei Jahren zugenommen
- Politische oder gesellschaftliche Ansichten weiterhin häufigstes Ziel von
Hatespeech
- Gut die Hälfte der Internetnutzenden beobachtet Desinformation und Fake News
auf Webseiten oder in sozialen Medien
Gut ein Drittel (34 %) der Internetnutzenden in Deutschland hat nach eigener
Einschätzung im 1. Quartal 2025 auf Webseiten oder in den sozialen Medien
Beiträge im Zusammenhang mit Hassrede wahrgenommen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren damit rund 19,6 Millionen Internetnutzende
im Alter von 16 bis 74 Jahren mit Hatespeech-Beiträgen konfrontiert. Als
Hassrede oder "Hatespeech" gelten Informationen oder Kommentare, die feindselig
oder erniedrigend gegenüber Personengruppen oder Einzelpersonen sind -
unabhängig davon, ob die als Hassrede wahrgenommenen Beiträge gegen die eigene
Person oder andere gerichtet sind. Der Anteil der Internetnutzenden, die
Hassrede wahrgenommen haben, ist im Vergleich zu 2023, als die Frage im Rahmen
der Erhebung erstmals gestellt wurde, gestiegen. Damals betraf dies 28 % der
Internetnutzenden.
Jüngere nehmen Hatespeech häufiger wahr als Ältere
Jüngere Internetnutzende nahmen im 1. Quartal 2025 häufiger Hatespeech im Netz
wahr als ältere: So beobachtete fast die Hälfte (43 %) der Internetnutzenden im
Alter von 16 bis 44 Jahren Hatespeech-Beiträge (2023: 36 %). Von den
Internetnutzenden im Alter von 45 bis 64 Jahren stieß dagegen lediglich jede
bzw. jeder Vierte (27 %) auf Hassrede im Netz (2023: 20 %). In der Altersgruppe
von 65 bis 74 Jahren lag der Anteil mit 20 % bei einem Fünftel (2023: 14 %).
Politische Ansichten als häufigstes Ziel von Hatespeech stark zugenommen
Feindselige oder erniedrigende Beiträge und Kommentare können aufgrund
unterschiedlicher Eigenschaften oder Ansichten der angegriffenen Person oder
Personengruppe verfasst werden. Politische oder gesellschaftliche Ansichten
waren - wie bereits 2023 - für die Internetnutzenden auch 2025 der häufigste
Angriffspunkt für Hatespeech. 85 % der Befragten, die Hatespeech wahrgenommen
haben, gaben dies als Angriffspunkt an. Gegenüber 2023 (79 %) gab es in diesem
Bereich mit +6 Prozentpunkten den größten Zuwachs.
62 % beobachteten Angriffe wegen der ethnischen Herkunft beziehungsweise
rassistische Äußerungen (2023: 58 %). 53 % nahmen Angriffe wegen der sexuellen
Orientierung von Personen oder Personengruppen wahr (2023: 54 %). 52 % ordneten
Hassrede der Religion oder Weltanschauung zu. Im Vergleich zu 2023 mit 47 % gab
es auch hier einen etwas größeren Zuwachs um 5 Prozentpunkte. Angriffe aufgrund
des Geschlechts (39 %) oder einer Behinderung (25 %) waren anteilsmäßig nahezu
gleichgeblieben. Mehrfachnennungen waren dabei möglich.
Desinformation weit verbreitet
Nicht nur Hassrede, sondern auch Desinformation wird von Internetnutzenden
stärker wahrgenommen als noch vor zwei Jahren. Im 1. Quartal 2025 fanden 54 %
der Internetnutzenden (31,2 Millionen Personen von 16 bis 74 Jahren) auf
Webseiten oder Social-Media-Plattformen sogenannte Fake News vor: Informationen,
die nach eigener Einschätzung unwahr oder unglaubwürdig waren. Dieser Anteil hat
gegenüber 2023 um 6 Prozentpunkte zugenommen.
Methodische Hinweise:
Die Ergebnisse stammen aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten. Für diese europäische
Erhebung gelten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einheitliche
Definitionen sowie methodische Mindeststandards. Befragt werden Personen im
Alter von 16 bis 74 Jahren. Rund 95 % der Bevölkerung in Deutschland zwischen 16
und 74 Jahren nutzten im 1. Quartal 2025 das Internet. Das entsprach 58,1
Millionen Personen.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse der IKT-Erhebung private Haushalte 2025 sind im
Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf der Themenseite "IT-Nutzung"
verfügbar
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen
Telefon: +49 611 75 8880
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6167129
OTS: Statistisches Bundesamt
Jüngere Internetnutzende nahmen im 1. Quartal 2025 häufiger Hatespeech im Netz
wahr als ältere: So beobachtete fast die Hälfte (43 %) der Internetnutzenden im
Alter von 16 bis 44 Jahren Hatespeech-Beiträge (2023: 36 %). Von den
Internetnutzenden im Alter von 45 bis 64 Jahren stieß dagegen lediglich jede
bzw. jeder Vierte (27 %) auf Hassrede im Netz (2023: 20 %). In der Altersgruppe
von 65 bis 74 Jahren lag der Anteil mit 20 % bei einem Fünftel (2023: 14 %).
Politische Ansichten als häufigstes Ziel von Hatespeech stark zugenommen
Feindselige oder erniedrigende Beiträge und Kommentare können aufgrund
unterschiedlicher Eigenschaften oder Ansichten der angegriffenen Person oder
Personengruppe verfasst werden. Politische oder gesellschaftliche Ansichten
waren - wie bereits 2023 - für die Internetnutzenden auch 2025 der häufigste
Angriffspunkt für Hatespeech. 85 % der Befragten, die Hatespeech wahrgenommen
haben, gaben dies als Angriffspunkt an. Gegenüber 2023 (79 %) gab es in diesem
Bereich mit +6 Prozentpunkten den größten Zuwachs.
62 % beobachteten Angriffe wegen der ethnischen Herkunft beziehungsweise
rassistische Äußerungen (2023: 58 %). 53 % nahmen Angriffe wegen der sexuellen
Orientierung von Personen oder Personengruppen wahr (2023: 54 %). 52 % ordneten
Hassrede der Religion oder Weltanschauung zu. Im Vergleich zu 2023 mit 47 % gab
es auch hier einen etwas größeren Zuwachs um 5 Prozentpunkte. Angriffe aufgrund
des Geschlechts (39 %) oder einer Behinderung (25 %) waren anteilsmäßig nahezu
gleichgeblieben. Mehrfachnennungen waren dabei möglich.
Desinformation weit verbreitet
Nicht nur Hassrede, sondern auch Desinformation wird von Internetnutzenden
stärker wahrgenommen als noch vor zwei Jahren. Im 1. Quartal 2025 fanden 54 %
der Internetnutzenden (31,2 Millionen Personen von 16 bis 74 Jahren) auf
Webseiten oder Social-Media-Plattformen sogenannte Fake News vor: Informationen,
die nach eigener Einschätzung unwahr oder unglaubwürdig waren. Dieser Anteil hat
gegenüber 2023 um 6 Prozentpunkte zugenommen.
Methodische Hinweise:
Die Ergebnisse stammen aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten. Für diese europäische
Erhebung gelten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einheitliche
Definitionen sowie methodische Mindeststandards. Befragt werden Personen im
Alter von 16 bis 74 Jahren. Rund 95 % der Bevölkerung in Deutschland zwischen 16
und 74 Jahren nutzten im 1. Quartal 2025 das Internet. Das entsprach 58,1
Millionen Personen.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse der IKT-Erhebung private Haushalte 2025 sind im
Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf der Themenseite "IT-Nutzung"
verfügbar
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen
Telefon: +49 611 75 8880
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6167129
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen