Ein Drittel der Internetnutzenden stößt im Netz auf Hatespeech

WIESBADEN (ots) -



- Die Wahrnehmung von Hassrede hat innerhalb von zwei Jahren zugenommen

- Politische oder gesellschaftliche Ansichten weiterhin häufigstes Ziel von

Hatespeech

- Gut die Hälfte der Internetnutzenden beobachtet Desinformation und Fake News

auf Webseiten oder in sozialen Medien



Gut ein Drittel (34 %) der Internetnutzenden in Deutschland hat nach eigener

Einschätzung im 1. Quartal 2025 auf Webseiten oder in den sozialen Medien

Beiträge im Zusammenhang mit Hassrede wahrgenommen. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren damit rund 19,6 Millionen Internetnutzende

im Alter von 16 bis 74 Jahren mit Hatespeech-Beiträgen konfrontiert. Als

Hassrede oder "Hatespeech" gelten Informationen oder Kommentare, die feindselig

oder erniedrigend gegenüber Personengruppen oder Einzelpersonen sind -

unabhängig davon, ob die als Hassrede wahrgenommenen Beiträge gegen die eigene

Person oder andere gerichtet sind. Der Anteil der Internetnutzenden, die

Hassrede wahrgenommen haben, ist im Vergleich zu 2023, als die Frage im Rahmen

der Erhebung erstmals gestellt wurde, gestiegen. Damals betraf dies 28 % der

Internetnutzenden.





Jüngere nehmen Hatespeech häufiger wahr als Ältere



Jüngere Internetnutzende nahmen im 1. Quartal 2025 häufiger Hatespeech im Netz

wahr als ältere: So beobachtete fast die Hälfte (43 %) der Internetnutzenden im

Alter von 16 bis 44 Jahren Hatespeech-Beiträge (2023: 36 %). Von den

Internetnutzenden im Alter von 45 bis 64 Jahren stieß dagegen lediglich jede

bzw. jeder Vierte (27 %) auf Hassrede im Netz (2023: 20 %). In der Altersgruppe

von 65 bis 74 Jahren lag der Anteil mit 20 % bei einem Fünftel (2023: 14 %).



Politische Ansichten als häufigstes Ziel von Hatespeech stark zugenommen



Feindselige oder erniedrigende Beiträge und Kommentare können aufgrund

unterschiedlicher Eigenschaften oder Ansichten der angegriffenen Person oder

Personengruppe verfasst werden. Politische oder gesellschaftliche Ansichten

waren - wie bereits 2023 - für die Internetnutzenden auch 2025 der häufigste

Angriffspunkt für Hatespeech. 85 % der Befragten, die Hatespeech wahrgenommen

haben, gaben dies als Angriffspunkt an. Gegenüber 2023 (79 %) gab es in diesem

Bereich mit +6 Prozentpunkten den größten Zuwachs.



62 % beobachteten Angriffe wegen der ethnischen Herkunft beziehungsweise

rassistische Äußerungen (2023: 58 %). 53 % nahmen Angriffe wegen der sexuellen

Orientierung von Personen oder Personengruppen wahr (2023: 54 %). 52 % ordneten

Hassrede der Religion oder Weltanschauung zu. Im Vergleich zu 2023 mit 47 % gab

es auch hier einen etwas größeren Zuwachs um 5 Prozentpunkte. Angriffe aufgrund

des Geschlechts (39 %) oder einer Behinderung (25 %) waren anteilsmäßig nahezu

gleichgeblieben. Mehrfachnennungen waren dabei möglich.



Desinformation weit verbreitet



Nicht nur Hassrede, sondern auch Desinformation wird von Internetnutzenden

stärker wahrgenommen als noch vor zwei Jahren. Im 1. Quartal 2025 fanden 54 %

der Internetnutzenden (31,2 Millionen Personen von 16 bis 74 Jahren) auf

Webseiten oder Social-Media-Plattformen sogenannte Fake News vor: Informationen,

die nach eigener Einschätzung unwahr oder unglaubwürdig waren. Dieser Anteil hat

gegenüber 2023 um 6 Prozentpunkte zugenommen.



Methodische Hinweise:



Die Ergebnisse stammen aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und

Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten. Für diese europäische

Erhebung gelten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einheitliche

Definitionen sowie methodische Mindeststandards. Befragt werden Personen im

Alter von 16 bis 74 Jahren. Rund 95 % der Bevölkerung in Deutschland zwischen 16

und 74 Jahren nutzten im 1. Quartal 2025 das Internet. Das entsprach 58,1

Millionen Personen.



