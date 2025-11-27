Ein Drittel der Internetnutzenden stößt im Netz auf Hatespeech

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    WIESBADEN (ots) -

    - Die Wahrnehmung von Hassrede hat innerhalb von zwei Jahren zugenommen
    - Politische oder gesellschaftliche Ansichten weiterhin häufigstes Ziel von
    Hatespeech
    - Gut die Hälfte der Internetnutzenden beobachtet Desinformation und Fake News
    auf Webseiten oder in sozialen Medien

    Gut ein Drittel (34 %) der Internetnutzenden in Deutschland hat nach eigener
    Einschätzung im 1. Quartal 2025 auf Webseiten oder in den sozialen Medien
    Beiträge im Zusammenhang mit Hassrede wahrgenommen. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren damit rund 19,6 Millionen Internetnutzende
    im Alter von 16 bis 74 Jahren mit Hatespeech-Beiträgen konfrontiert. Als
    Hassrede oder "Hatespeech" gelten Informationen oder Kommentare, die feindselig
    oder erniedrigend gegenüber Personengruppen oder Einzelpersonen sind -
    unabhängig davon, ob die als Hassrede wahrgenommenen Beiträge gegen die eigene
    Person oder andere gerichtet sind. Der Anteil der Internetnutzenden, die
    Hassrede wahrgenommen haben, ist im Vergleich zu 2023, als die Frage im Rahmen
    der Erhebung erstmals gestellt wurde, gestiegen. Damals betraf dies 28 % der
    Internetnutzenden.

    Jüngere nehmen Hatespeech häufiger wahr als Ältere

    Jüngere Internetnutzende nahmen im 1. Quartal 2025 häufiger Hatespeech im Netz
    wahr als ältere: So beobachtete fast die Hälfte (43 %) der Internetnutzenden im
    Alter von 16 bis 44 Jahren Hatespeech-Beiträge (2023: 36 %). Von den
    Internetnutzenden im Alter von 45 bis 64 Jahren stieß dagegen lediglich jede
    bzw. jeder Vierte (27 %) auf Hassrede im Netz (2023: 20 %). In der Altersgruppe
    von 65 bis 74 Jahren lag der Anteil mit 20 % bei einem Fünftel (2023: 14 %).

    Politische Ansichten als häufigstes Ziel von Hatespeech stark zugenommen

    Feindselige oder erniedrigende Beiträge und Kommentare können aufgrund
    unterschiedlicher Eigenschaften oder Ansichten der angegriffenen Person oder
    Personengruppe verfasst werden. Politische oder gesellschaftliche Ansichten
    waren - wie bereits 2023 - für die Internetnutzenden auch 2025 der häufigste
    Angriffspunkt für Hatespeech. 85 % der Befragten, die Hatespeech wahrgenommen
    haben, gaben dies als Angriffspunkt an. Gegenüber 2023 (79 %) gab es in diesem
    Bereich mit +6 Prozentpunkten den größten Zuwachs.

    62 % beobachteten Angriffe wegen der ethnischen Herkunft beziehungsweise
    rassistische Äußerungen (2023: 58 %). 53 % nahmen Angriffe wegen der sexuellen
    Orientierung von Personen oder Personengruppen wahr (2023: 54 %). 52 % ordneten
    Hassrede der Religion oder Weltanschauung zu. Im Vergleich zu 2023 mit 47 % gab
    es auch hier einen etwas größeren Zuwachs um 5 Prozentpunkte. Angriffe aufgrund
    des Geschlechts (39 %) oder einer Behinderung (25 %) waren anteilsmäßig nahezu
    gleichgeblieben. Mehrfachnennungen waren dabei möglich.

    Desinformation weit verbreitet

    Nicht nur Hassrede, sondern auch Desinformation wird von Internetnutzenden
    stärker wahrgenommen als noch vor zwei Jahren. Im 1. Quartal 2025 fanden 54 %
    der Internetnutzenden (31,2 Millionen Personen von 16 bis 74 Jahren) auf
    Webseiten oder Social-Media-Plattformen sogenannte Fake News vor: Informationen,
    die nach eigener Einschätzung unwahr oder unglaubwürdig waren. Dieser Anteil hat
    gegenüber 2023 um 6 Prozentpunkte zugenommen.

    Methodische Hinweise:

    Die Ergebnisse stammen aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und
    Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten. Für diese europäische
    Erhebung gelten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einheitliche
    Definitionen sowie methodische Mindeststandards. Befragt werden Personen im
    Alter von 16 bis 74 Jahren. Rund 95 % der Bevölkerung in Deutschland zwischen 16
    und 74 Jahren nutzten im 1. Quartal 2025 das Internet. Das entsprach 58,1
    Millionen Personen.

    Verfasst von news aktuell
