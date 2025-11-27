Hudson EV startet mit vielseitigem Elektro-Kleintransporter durch und angelt sich österreichische Heinzl-Gruppe für Europa-Vertrieb

--------------------------------------------------------------

Kammersdorf (ots) - Klimaanlage, Rückfahrkamera, Funkschlüssel, bis zu 850 kg

Zuladung, eine Akku-Garantie für 150.000 km: Der günstige Kleintransporter

Hudson eBuddy ist schon ab 14.900 Euro netto im Fachhandel erhältlich und wartet

mit einem sensationellen Preis-Leistungsverhältnis auf.





Er ist kompakt gebaut, bietet Platz für bis zu zwei Europaletten, hat jede Menge

Extras mit an Bord und ist sehr günstig in der Anschaffung und im Betrieb. Die

Rede ist vom neuen eBuddy von Hudson EV. Produziert wird das Elektro-Fahrzeug in

China. Konzipiert ist der wendige und robuste E-Kleintransporter aber für den

europäischen Markt. Und dafür hat der Hersteller Hudson die österreichische

Heinzl-Gruppe gewonnen.



Letztere zeichnet bereits mit ihrer Tochtergesellschaft Horwin Europe GmbH für

den exklusiven Europa-Vertrieb der bekannten Elektro-Motorräder von Horwin

verantwortlich. Über die Heinzl-Tochter HOLVEX Handels GmbH wird nun auch die

Marke Hudson vertrieben.



Was macht den emissionsfreien eBuddy von Hudson EV so besonders? "Wir bieten mit

diesem Modell ein sensationelles Preis-Leistungsverhältnis", erklärt Hanspeter

Heinzl, Chef der Heinzl-Gruppe: "Die Kosten sind gering, die Sonderausstattung

umfangreich und serienmäßig."



eBuddy ab 14.900 Euro in Pritschen-Variante und ab 15.900 Euro mit Cargo-Box



So ist der Kleintransporter bereits ab 14.900 Euro in der Pritschen-Variante und

ab 15.900 Euro mit einer Cargo-Box (unverb. Preisempfehlungen, exkl. USt.) bei

ausgewählten Autohäusern und Mobilitätshändlern erhältlich. Das Heinzl-Netzwerk

umfasst bislang die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien,

Slowakei, Italien, Frankreich, Spanien und entwickelt sich laufend weiter. Die

registrierten Fachhändler bekommen ihre georderten Ersatzteile binnen 24 Stunden

aus dem Zentrallager nahe Wien zugestellt.



Durch seine kompakten Abmessungen und robuste Bauweise ist der Hudson eBuddy in

der Landwirtschaft, in der Industrie, im Baugewerbe, bei Kommunen und bei

Logistikunternehmen vielseitig einsetzbar. Aufgeladen wird der Zweisitzer

idealerweise über eine Wallbox oder an einer öffentlichen Ladestation. Für das

Lenken des Fahrzeuges, das bis zu 71 km/h und 150 km an Reichweite schafft,

reicht ein Autoführerschein.



Highlights des Hudson eBuddy



- Verkauf und Service über den Fachhandel

- Serienausstattung: ABS, Klimaanlage, Rückfahrkamera, elektrische Fensterheber,

Funkschlüssel, Nebelschlussleuchten

- Max. Zuladung bis 850 kg

- Zweiflügelige Hecktüren bei Cargo-Variante lassen sich bis 270° öffnen und

arretieren

- Fahrzeuggarantie 2 Jahre oder 50.000 km

- Akkugarantie 5 Jahre oder 150.000 km Mehr Informationen und Händlersuche auf

www.hudsonev.at



Ansprechpartner für Händleranfragen in Deutschland und Österreich



- Thomas Fabisch | Verkaufsleiter DE (PLZ 00000 - 69999): E-Mail:

mailto:t.fabisch@heinzl.at , Tel: +49 174 7988 424

- Max Schmidt | Verkaufsleiter DE (PLZ 70000 - 99999): E-Mail:

mailto:m.schmidt@heinzl.at , Tel: +49 176 6276 7995

- Hanspeter Heinzl | Österreich: E-Mail: mailto:info@heinzl.at , Tel.: +43 2953

2325



Über Hudson EV & Heinzl-Gruppe



Hudson Automotive ist ein chinesischer Hersteller von Nutzfahrzeugen und an der

Börse von Hong Kong gelistet. Unter der Marke Hudson EV werden

Elektro-Kleintransporter produziert. Für den Vertrieb in Europa zeichnet die

österreichische Heinzl-Unternehmensgruppe mit ihrer HOLVEX Handels GmbH in

Kammersdorf verantwortlich. Das Zentrallager liegt nördlich von Wien, wodurch

eine schnelle Ersatzteilversorgung in Europa gewährleistet ist.



