Hudson EV startet mit vielseitigem Elektro-Kleintransporter durch und angelt sich österreichische Heinzl-Gruppe für Europa-Vertrieb
Kammersdorf (ots) - Klimaanlage, Rückfahrkamera, Funkschlüssel, bis zu 850 kg
Zuladung, eine Akku-Garantie für 150.000 km: Der günstige Kleintransporter
Hudson eBuddy ist schon ab 14.900 Euro netto im Fachhandel erhältlich und wartet
mit einem sensationellen Preis-Leistungsverhältnis auf.
Er ist kompakt gebaut, bietet Platz für bis zu zwei Europaletten, hat jede Menge
Extras mit an Bord und ist sehr günstig in der Anschaffung und im Betrieb. Die
Rede ist vom neuen eBuddy von Hudson EV. Produziert wird das Elektro-Fahrzeug in
China. Konzipiert ist der wendige und robuste E-Kleintransporter aber für den
europäischen Markt. Und dafür hat der Hersteller Hudson die österreichische
Heinzl-Gruppe gewonnen.
Letztere zeichnet bereits mit ihrer Tochtergesellschaft Horwin Europe GmbH für
den exklusiven Europa-Vertrieb der bekannten Elektro-Motorräder von Horwin
verantwortlich. Über die Heinzl-Tochter HOLVEX Handels GmbH wird nun auch die
Marke Hudson vertrieben.
Was macht den emissionsfreien eBuddy von Hudson EV so besonders? "Wir bieten mit
diesem Modell ein sensationelles Preis-Leistungsverhältnis", erklärt Hanspeter
Heinzl, Chef der Heinzl-Gruppe: "Die Kosten sind gering, die Sonderausstattung
umfangreich und serienmäßig."
eBuddy ab 14.900 Euro in Pritschen-Variante und ab 15.900 Euro mit Cargo-Box
So ist der Kleintransporter bereits ab 14.900 Euro in der Pritschen-Variante und
ab 15.900 Euro mit einer Cargo-Box (unverb. Preisempfehlungen, exkl. USt.) bei
ausgewählten Autohäusern und Mobilitätshändlern erhältlich. Das Heinzl-Netzwerk
umfasst bislang die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien,
Slowakei, Italien, Frankreich, Spanien und entwickelt sich laufend weiter. Die
registrierten Fachhändler bekommen ihre georderten Ersatzteile binnen 24 Stunden
aus dem Zentrallager nahe Wien zugestellt.
Durch seine kompakten Abmessungen und robuste Bauweise ist der Hudson eBuddy in
der Landwirtschaft, in der Industrie, im Baugewerbe, bei Kommunen und bei
Logistikunternehmen vielseitig einsetzbar. Aufgeladen wird der Zweisitzer
idealerweise über eine Wallbox oder an einer öffentlichen Ladestation. Für das
Lenken des Fahrzeuges, das bis zu 71 km/h und 150 km an Reichweite schafft,
reicht ein Autoführerschein.
Highlights des Hudson eBuddy
- Verkauf und Service über den Fachhandel
- Serienausstattung: ABS, Klimaanlage, Rückfahrkamera, elektrische Fensterheber,
Funkschlüssel, Nebelschlussleuchten
- Max. Zuladung bis 850 kg
- Zweiflügelige Hecktüren bei Cargo-Variante lassen sich bis 270° öffnen und
arretieren
- Fahrzeuggarantie 2 Jahre oder 50.000 km
- Akkugarantie 5 Jahre oder 150.000 km Mehr Informationen und Händlersuche auf
www.hudsonev.at
Ansprechpartner für Händleranfragen in Deutschland und Österreich
- Thomas Fabisch | Verkaufsleiter DE (PLZ 00000 - 69999): E-Mail:
mailto:t.fabisch@heinzl.at , Tel: +49 174 7988 424
- Max Schmidt | Verkaufsleiter DE (PLZ 70000 - 99999): E-Mail:
mailto:m.schmidt@heinzl.at , Tel: +49 176 6276 7995
- Hanspeter Heinzl | Österreich: E-Mail: mailto:info@heinzl.at , Tel.: +43 2953
2325
Über Hudson EV & Heinzl-Gruppe
Hudson Automotive ist ein chinesischer Hersteller von Nutzfahrzeugen und an der
Börse von Hong Kong gelistet. Unter der Marke Hudson EV werden
Elektro-Kleintransporter produziert. Für den Vertrieb in Europa zeichnet die
österreichische Heinzl-Unternehmensgruppe mit ihrer HOLVEX Handels GmbH in
Kammersdorf verantwortlich. Das Zentrallager liegt nördlich von Wien, wodurch
eine schnelle Ersatzteilversorgung in Europa gewährleistet ist.
Pressekontakt:
HOLVEX Handels GmbH - ein Unternehmen der Heinzl-Gruppe
Telefon: +43 2953 2325
E-Mail: mailto:info@heinzl.at
Website: http://www.hudsonev.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181537/6167131
OTS: HOLVEX Handels GmbH
Pressekontakt:
HOLVEX Handels GmbH - ein Unternehmen der Heinzl-Gruppe
Telefon: +43 2953 2325
E-Mail: mailto:info@heinzl.at
Website: http://www.hudsonev.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181537/6167131
OTS: HOLVEX Handels GmbH
