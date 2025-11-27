Asklepios Gruppe: Starkes Q3 2025 – Social Schuldschein stärkt Finanzierung
Wachstum auf ganzer Linie: Mehr Patient:innen, steigende Umsätze und ein stark nachgefragtes Social Schuldscheindarlehen prägen die Entwicklung der Asklepios Gruppe.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die Zahl der Patient:innen in der Asklepios Gruppe stieg im dritten Quartal 2025 um 6,3% auf 2,9 Millionen.
- Der Konzernumsatz betrug in den ersten neun Monaten 4.770,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 9,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Konzernzwischenergebnis nach Steuern (EAT) erhöhte sich auf 114,5 Millionen Euro.
- Die Asklepios Gruppe platzierte erfolgreich ein Social Schuldscheindarlehen über 600 Millionen Euro zur Refinanzierung von Fälligkeiten zwischen 2025 und 2027.
- Das Interesse internationaler Investoren an dem neuen Schuldscheindarlehen zeigt Vertrauen in die nachhaltige Finanzierungsstrategie der Asklepios Gruppe.
- Die Asklepios Kliniken sind einer der führenden privaten Betreiber von Gesundheitseinrichtungen in Deutschland mit über 160 Einrichtungen und mehr als 70.000 Mitarbeiter:innen.
