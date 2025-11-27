    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoing Public Media AktievorwärtsNachrichten zu Going Public Media
    GoingPublic Media AG: Starke Neunmonatszahlen 2025 im Fokus

    Trotz rückläufiger Umsätze und herausfordernder Märkte behauptet sich die GoingPublic Media AG 2025 mit positiven Ergebnissen und strategischer Fokussierung.

    • Umsatz der GoingPublic Media AG in den ersten 9 Monaten 2025: 993 TEUR, damit 13,6 % unter Vorjahr (1,15 Mio. EUR); Ergebnis +22 TEUR (Vj. +60 TEUR), EBITDA +33 TEUR (Vj. +63 TEUR).
    • Liquide Mittel zum 30.09.2025 betragen rund 400 TEUR.
    • Umsatzrückgang vor allem durch schwierige Marktlage und Investitionen in große Veranstaltungen (Being Public Conference, Finance Day – Wachstumskapital für die Life Sciences).
    • Im Zuge der Fokussierung wurden Aktivitäten mit geringem Umsatzanteil (u. a. Specials, kleinere Events) aufgegeben.
    • Der nur moderate Ergebnisrückgang trotz deutlich niedrigerer Umsätze resultiert maßgeblich aus dem Beteiligungsertrag aus der Veräußerung der BondGuide Media-Anteile im März 2025.
    • Für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 erwartet die GoingPublic Media AG weiterhin ein positives Jahresergebnis („schwarze Zahlen“).






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
