Funkwerk AG: Hohe Aufträge sorgen 2025 für Umsatz- und Gewinnsprung
Starkes Wachstum, solide Erträge und stabile Finanzlage: Der Konzern setzt seinen Erfolgskurs 2025 fort und profitiert von neuem Geschäftsmodell und hoher Nachfrage.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten 2025 um 19,6 % auf 147,0 Mio. Euro (Vorjahr: 122,9 Mio. Euro).
- Betriebsergebnis (EBIT) verdoppelt sich nahezu auf 20,7 Mio. Euro (Vorjahr: 10,1 Mio. Euro); Periodenergebnis nach Steuern steigt auf 15,6 Mio. Euro (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro).
- Auftragseingang liegt per Ende September 2025 bei 148,0 Mio. Euro (Vorjahr: 203,9 Mio. Euro), der Auftragsbestand erhöht sich auf 279,2 Mio. Euro (Vorjahr: 256,4 Mio. Euro).
- Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Umsatz von 200–210 Mio. Euro (2024: 178,4 Mio. Euro) und ein EBIT von 25–28 Mio. Euro (2024: 23,5 Mio. Euro).
- Finanzlage bleibt stabil: Eigenkapitalquote 59,7 % (31.12.2024: 57,8 %); liquide Mittel sinken von 48,9 Mio. Euro auf 43,9 Mio. Euro vor allem durch Dividendenausschüttung von 6,0 Mio. Euro.
- Mitarbeiterzahl steigt auf 818 Beschäftigte zum 30.09.2025 (Vorjahr: 765; 31.12.2024: 773); Wachstum gestützt durch neues Geschäftsmodell im Bereich Sicherheitslösungen und hohe Rahmenverträge aus 2024.
