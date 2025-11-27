Schock-Steuern für Flutter Entertainment – Aktie kämpft ums Comeback

Die kombinierte Steuerbelastung impliziert einen Rückgang der von Berenberg veröffentlichten EBITDA-Prognose für die Gruppe um 11,1 Prozent für 2026, verglichen mit der Markterwartung von 12,9 Prozent. Analysten fügten hinzu, dass die vor den Gegenmaßnahmen erwartete Reduzierung des EBITDA auf Konsensprognosen für 7,5 Prozent im Jahr 2026 und 9,8 Prozent im Jahr 2027 aufgrund der gestaffelten Steuerumsetzung prognostiziert wird.

Berenberg prognostiziert, dass Flutter Entertainment aufgrund der Pläne der britischen Regierung, höhere Steuern auf die Online-Gaming-Branche zu erheben, mit einer geschätzten jährlichen Steuerbelastung von 497 Millionen Pfund Sterlin (577,8 Millionen Euro) konfrontiert sein wird. Berenberg erklärte am Donnerstag, die Prognosen basierten auf Schätzungen für das Gesamtjahr 2026 vor Berücksichtigung jeglicher Gegenmaßnahmen.

Hintergrund ist der, dass Großbritannien die iGaming-Steuer ab April 2026 um 19 Prozentpunkte auf 40 Prozent erhöht und anschließend ab April 2027 die Sportwettensteuer (ohne Pferderennen) um 10 Prozentpunkte auf 25 Prozent erhöht. Das Sportwetten- und Glücksspielunternehmen rechnet damit, dass die höheren Steuern sein bereinigtes EBITDA im Jahr 2026 um 320 Millionen US-Dollar und im Jahr 2027 um 540 Millinen US-Dollar belasten werden.

Die Steuererhöhungen sind Teil des Herbsthaushalts der britischen Regierung. Kevin Harrington, Vorstandsvorsitzender von Flutter Entertainment, bezeichnete die neuen Maßnahmen als "sehr enttäuschend" und warnte, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit von Anbietern auf dem Schwarzmarkt stärken würden. Flutter Entertainment, 2016 aus dem Zusammenschluss von Paddy Power und Betfair hervorgegangen, hat sich als führender Online-Gaming-Anbieter etabliert. Das Unternehmen erzielt den größten Anteil am digitalen Umsatz in den USA, Großbritannien, Irland, Australien, Italien und weiteren Ländern.

Zum Portfolio gehören bekannte Marken wie FanDuel in den USA, Sky Betting & Gaming sowie Paddy Power in Großbritannien und Irland, Sportsbet in Australien. Zum 31. Dezember 2024 war Flutter in über 100 Ländern aktiv und verzeichnete durchschnittlich 13,9 Millionen Nutzer pro Monat. Im Jahr 2024 entfielen 56 Prozent des Umsatzes auf Sportwetten, 40 Prozent auf Online-Gaming und 4 Prozent auf Fantasy-Sport, Pferderennen und andere Aktivitäten.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35 Milliarden US-Dollar ist Flutter Entertainment im zyklischen Konsumgütersektor, genauer gesagt in der Reise- und Freizeitbranche, angesiedelt. Das Unternehmen ist an der NYSE notiert und weist einen Beta-Faktor von 1,41 auf, was auf eine höhere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hindeutet.

Die Aktie ist seit Jahresbeginn 31 Prozent im Minus und am Donnerstag knapp 6 Prozent (10:45 MEZ) im Plus. Sie wird derzeit mit 170,35 Euro bewertet.



Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Flutter Entertainment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 172,8EUR auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.

