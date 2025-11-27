Branche in Alarmstufe Rot: Diese Earnings enthüllen ein viel tieferes Problem!

Für das im Oktober beendete Quartal meldete Deere einen Gewinn pro Aktie von 3,39 US-Dollar bei einem Umsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet nur mit 3,84 US-Dollar je Aktie und 11,8 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet. Vor einem Jahr lag der Gewinn pro Aktie noch bei 4,55 US-Dollar bei einem Umsatz von etwa 11,1 Milliarden US-Dollar.

Der Landmaschinenhersteller Deere hat kurz vor Thanksgiving seinen neuen Quartalsbericht vorgelegt. Anleger fanden darin wenig Festtagsstimmung. Die Aktie verlor am Mittwoch fünf Prozent. Zwar übertraf das Unternehmen im vierten Quartal die Erwartungen der Wall Street, doch die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 enttäuschte deutlich.

Höhere Preise und Absatzmengen reichten dennoch nicht aus, um gestiegene Kosten auszugleichen. Laut Jefferies-Analyst Stephen Volkmann blieben die Margen im Gerätsegment hinter den Erwartungen zurück, während das Finanzierungs­geschäft das Ergebnis stützte.

Der eigentliche Belastungsfaktor war jedoch der Ausblick. Deere erwartet für das Jahr 2026 einen Nettogewinn zwischen 4 und 4,75 Milliarden US-Dollar. Die Konsensschätzung liegt bislang bei 5,3 Milliarden US-Dollar – nach fünf Milliarden US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr.

Baird-Analyst Mig Dobre sprach von einer ""zurückhaltenden Prognose" und verwies darauf, dass die Erwartungen für große Agrarmaschinen in den USA und Kanada zuletzt um 15 bis 20 Prozent gesunken seien.

Deere-Chef John May erklärte in einer Mitteilung, 2026 dürfte den Tiefpunkt im Zyklus großer Landmaschinen markieren. Zölle und schwache Nachfrage belasteten zwar weiterhin, doch ein strikteres Bestandsmanagement, Kostendisziplin und Wachstum in anderen Märkten sollten das Unternehmen in die Lage versetzen, "das Geschäft effektiv zu führen und neue Chancen zu nutzen, sobald sich die Marktbedingungen zu erholen beginnen".

Für das Gesamtjahr meldete Deere einen Gewinn pro Aktie von 18,50 US-Dollar, nach 25,62 US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Der Umsatz sank auf 45,7 Milliarden US-Dollar, nach 51,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Entwicklung spiegelt die rückläufigen Einkommen der Landwirte wider. Das Landwirtschaftsministerium schätzt das US-Farmnettoeinkommen 2024 auf 128 Milliarden US-Dollar – deutlich unter dem Rekord von 182 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

Auch die Rohstoffpreise belasten

Mais kostet derzeit rund 4,20 US-Dollar je Scheffel, nach einem Tief von 3,70 US-Dollar. Anfang 2022 lagen die Preise noch über acht US-Dollar. Für 2025 erwartet das Landwirtschaftsministerium ein Farmnettoeinkommen von 180 Milliarden US-Dollar. Bisher schlägt sich das nicht in höheren Maschinenbestellungen nieder. Die Wall Street rechnet für 2026 dennoch mit einem Umsatz von etwa 41 Milliarden US-Dollar, nach voraussichtlich 38 Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr.

Deere hatte das Geschäftsjahr 2025 ursprünglich mit einem Ausblick von fünf bis fünfeinhalb Milliarden US-Dollar Nettogewinn begonnen. Die jüngste Prognose aus dem August lag nur noch bei 4,75 bis 5,25 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen bereinigt mehr als 10 Milliarden US-Dollar.

Trotz sinkender Gewinne lag die Aktie vor Veröffentlichung des Berichts seit Jahresbeginn gut im Plus.

Die Gewinnschätzungen für 2026 stehen allerdings unter Druck: FactSet weist derzeit noch 19,40 US-Dollar je Aktie aus. Diese Erwartungen dürften nun nach unten angepasst werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



