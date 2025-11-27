ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 48 Euro
- Jefferies: Infineon mit Kursziel 48 Euro auf "Buy".
- Halbleiterkonzern gut positioniert für KI-Wachstum.
- Stromversorgung für KI-Rechenzentren bis 2030 wichtig.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern scheine gut positioniert für ein vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) dominiertes Wachstum, schrieb Janardan Menon in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf eine Informationsveranstaltung des Unternehmens. Lösungen für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren dürften mindestens bis 2030 ein wichtiger struktureller Wachstumsfaktor für Infineon sein./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 35,15 auf Tradegate (27. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +4,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 46,01 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +13,31 %/+44,48 % bedeutet.
Kursziel: 48 Euro
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.