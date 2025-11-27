Das neue HUK-E-Barometer (FOTO)
Die Häufigkeit, mit der die Deutschen privat von Autos mit Verbrennungsmotor zu
reinen Elektroautos wechseln, hat im dritten Quartal 2025 den höchsten Wert seit
zwei Jahren erreicht. Laut HUK-E-Barometer fand der Umstieg bei 6,2 Prozent
aller privaten Fahrzeugwechsel (Vorquartal 5,5 %) statt. Die Umstiegshäufigkeit
hat sich damit seit dem Tiefpunkt Anfang 2024, also nach Wegfall der staatlichen
E-Kaufprämie, mehr als verdoppelt. Am begehrtesten waren im bisherigen
Jahresverlauf der Skoda Elroq bei Neuwagen und der VW ID.3 bei Gebrauchten. Eine
für 2026 neu konzipierte staatliche E-Auto-Förderung könnte zudem Wirkung
entfalten: Werden hiermit auch gebrauchte und damit erschwinglichere E-Autos
gefördert, sollte dies insbesondere die Altersgruppe unter 40 Jahren aktivieren.
Denn hier sind rein elektrisch betriebene Fahrzeuge laut HUK-E-Barometer weit
beliebter als unter Älteren. Bisher aber waren - vermutlich wegen hoher Preise -
die Umstiege auf E-Autos in dieser jüngeren Altersgruppe vergleichsweise selten.
Auch Hybrid-Fahrzeuge spielen eine Rolle für das künftige Umstiegstempo. Jedoch:
Nur bei Fahrern von Plug-In-Hybriden gibt es bislang signifikant mehr spätere
Wechsel zu reinen E-Autos.
Das sind zentrale Ergebnisse des HUK-E-Barometers, die sich aus dem
Versicherungsbestand des marktführenden Unternehmens ergeben sowie aus parallel
laufenden bundesweit repräsentativen Befragungen. Dr. Jörg Rheinländer, im
Vorstand der HUK-COBURG zuständig für die Kfz-Versicherung: "Ein neuer Schub bei
der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland scheint jetzt da zu sein. Und
die Pläne der Bundesregierung für eine neu konzipierte Förderung ab 2026 gehen
aus unserer Sicht in die richtige Richtung."
Gebrauchtwagenmarkt ist auch bei E-Autos entscheidender Faktor
Die Anmeldung gebraucht erworbener Fahrzeuge ist im privaten Automarkt
vonHS schrieb 22.11.25, 10:55
VW hat viele Partner auf dieser Welt, denn aktuell muss man einige Bestandteile der eigenen ID-Reihe von woanders beziehen. Ein wichtiger Bestandteil ist die Partnerschaft mit chinesischen Unternehmen, darunter der Lieferant Gotion, der ein wichtiges Element in der Lieferkette für die VW-Elektroautos darstellt.mitdiskutieren »
https://www.smartdroid.de/vw-wichtiger-schritt-fuer-wandel-bei-den-elektroauto-batterien/
https://www.smartdroid.de/vw-wichtiger-schritt-fuer-wandel-bei-den-elektroauto-batterien/
vonHS schrieb 20.11.25, 19:15
Die tiefe Krise beim Autohersteller Porsche trifft auch Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume. Wie das Handelsblatt von Insidern erfahren hat, schwindet Blumes Rückhalt bei der Eigentümerfamilie Porsche. Grund sind offenbar Entscheidungen, die in Blumes Zeit als Chef des Sportwagenbauers fallen, darunter die in der Branche als verfehlt geltende Strategie für die Elektrifizierung.mitdiskutieren »
Auch über den Zustand von VW sei die Familie entsetzt. Sie hält mehr als die Hälfte der Stimmrechte in dem Unternehmen. Es müsse sich vieles ändern, zitiert fas HANDELSBLATT (kostenpflichtig) einen engen Berater der Familie:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-vw-chef-oliver-blume-muss-um-rueckhalt-bei-den-porsches-bangen/100176154.html
Auch über den Zustand von VW sei die Familie entsetzt. Sie hält mehr als die Hälfte der Stimmrechte in dem Unternehmen. Es müsse sich vieles ändern, zitiert fas HANDELSBLATT (kostenpflichtig) einen engen Berater der Familie:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-vw-chef-oliver-blume-muss-um-rueckhalt-bei-den-porsches-bangen/100176154.html
vonHS schrieb 20.11.25, 18:24
Im kostenlosen Werbenewsletter des GeVestor-Verlags DR.SIEGERTS DIVIDENDEN-TELEGRAMM vom 20.11.2025 - 08:01 Uhr (= Quellenangabe mangels Internetlink) ging es heute mit ein paar beruhigenden Worten um VW:mitdiskutieren »
Volkswagen: Eingepreiste Risiken und starke Dividende
Liebe Dividenden-Anlegerin, lieber Dividenden-Anleger,
ich weiß, dass viele von Ihnen in den vergangenen Monaten verunsichert waren.
Die zahlreichen Meldungen rund um Volkswagen haben die Stimmung gedrückt – Abschreibungen, Gegenwind in wichtigen Märkten und Probleme bei der Tochter Porsche.
Doch genau in solchen Phasen lohnt sich der klare Blick: Was ist wirklich neu? Und was ist längst im Kurs angekommen? Bei Volkswagen ist das jetzt der entscheidende Punkt.
Was Volkswagen belastet – und warum es im Kurs steckt
Volkswagen musste im 3. Quartal rund 3 Mrd.€ auf die Porsche-Beteiligung abschreiben und zusätzlich 2,1 Mrd.€ für gemeinsame Fahrzeugprojekte zurückstellen. Das sind schmerzhafte Sonderbelastungen, aber keine Überraschung mehr. Porsche steckt mitten in einer Phase, in der kein Stein auf dem anderen bleibt, lieferte aber dennoch ein ordentliches Ergebnis.
Und genau das zeigt sich im Kurs: Die Aktie reagierte kaum noch. Der Markt hat diese Probleme verarbeitet. Für mich ist klar: Die schlechten Nachrichten haben ihren Schrecken verloren.
Solides Kerngeschäft trotz Gegenwind – und eine starke Dividendenbasis
In den ersten neun Monaten hat Volkswagen 6,6 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 1% gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz lag mit 239 Mrd.€ leicht über dem Vorjahreswert. Europa wächst mit 6,1%, während Nordamerika und China schwächer laufen. In Nordamerika belasten höhere Einfuhrzölle das Geschäft; in China nimmt die Nachfrage nach europäischen Marken ab, weil heimische Hersteller gezielt bevorzugt werden.
Zusätzlich bleibt die Chipversorgung angespannt. Ein Beispiel dafür ist der Streit rund um Nexperia – einen niederländischen Chiphersteller, der inzwischen einem chinesischen Eigentümer gehört. Die niederländische Regierung prüft eine mögliche Verstaatlichung aus Sicherheitsgründen. Das hat neue Exportbeschränkungen ausgelöst, die die Versorgung mit bestimmten Chips erschweren und das Risiko von Produktionsstopps erhöhen. Diese Engpässe sind in den eng getakteten Lieferketten der Branche besonders kostspielig.
Parallel dazu bleibt Volkswagen für Dividenden-Anleger attraktiv. Die Rendite liegt aktuell bei rund 4,5%. Das Dividendenwachstum schwankte in den vergangenen Jahren: Zuletzt gab es einen Rückgang von knapp 30%, davor jedoch ein durchschnittliches Wachstum von über 8% in fünf Jahren. Die Ausschüttungen hängen stark vom Ergebnis ab – in schwachen Jahren niedriger, in starken Jahren überdurchschnittlich hoch. Genau diese zyklische Komponente macht die Aktie für langfristige Anleger interessant.
Warum die Bewertung jetzt zählt – und was das für Sie bedeutet
Die Aktie ignoriert inzwischen selbst größere Belastungen. Das deutet darauf hin, dass die Talsohle erreicht sein könnte. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich unter 8 ist Volkswagen attraktiv bewertet. Jede positive Überraschung beim Gewinn würde diese Bewertung sofort weiter verbessern. Dazu kommt ein stabiler Absatz in Europa, wo zwei Drittel aller Fahrzeuge verkauft werden.
Nach Jahren der Zurückhaltung besteht Modernisierungsbedarf – und mit der angehobenen Wachstumsprognose der Bundesregierung steigen die Chancen, dass diese Nachfrage anzieht. Für mich überwiegen die positiven Überraschungspotenziale.
Fazit: Was bedeutet das jetzt für Sie als Dividenden-Anleger?
Volkswagen bietet aktuell einen seltenen Mix aus hoher Dividendenrendite, solider Substanz und attraktiver Bewertung. Die schwierigen Nachrichten sind verarbeitet, und das operative Geschäft zeigt trotz Gegenwind Stabilität.
Wenn Sie auf dividendenstarke Titel mit Erholungschance setzen möchten, sollten Sie sich die Volkswagen-Vorzugsaktie jetzt näher anschauen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen!
Ihr
Dr. Bastian Siegert
Redaktionsschluss: 19.11.2025, 16:40 Uhr
