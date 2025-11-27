Das neue HUK-E-Barometer (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Coburg (ots) - Stärkster Umstieg auf E-Autos seit zwei Jahren - Wende zur
    E-Mobilität bei Privathaushalten bestätigt sich - Am häufigsten werden als
    Neuwagen der Skoda Elroq und gebraucht der VW ID.3 gewählt - Neue E-Förderung ab
    2026 kann besonders bei jüngeren Altersgruppen wirken - Von Plugin-Hybriden wird
    deutlich häufiger zu reinen E-Autos gewechselt als von Mild- oder Voll-Hybriden

    - Im 3. Quartal 2025 sind die Umstiege von Autos mit Verbrennungsmotor zu reinen
    Elektroautos noch höher als im Vorquartal
    - Der E-Auto-Bestand ist aktuell am höchsten in Bayern und Niedersachsen
    - Regierungspläne zur Förderung von E-Autos ab 2026 begünstigen den Trend zu
    Gebrauchtwagen beim Wechsel zur E-Mobilität
    - Nur Plugin-Hybride ermuntern offenbar signifikant zum späteren Wechsel auf
    reine E-Autos

    Die Häufigkeit, mit der die Deutschen privat von Autos mit Verbrennungsmotor zu
    reinen Elektroautos wechseln, hat im dritten Quartal 2025 den höchsten Wert seit
    zwei Jahren erreicht. Laut HUK-E-Barometer fand der Umstieg bei 6,2 Prozent
    aller privaten Fahrzeugwechsel (Vorquartal 5,5 %) statt. Die Umstiegshäufigkeit
    hat sich damit seit dem Tiefpunkt Anfang 2024, also nach Wegfall der staatlichen
    E-Kaufprämie, mehr als verdoppelt. Am begehrtesten waren im bisherigen
    Jahresverlauf der Skoda Elroq bei Neuwagen und der VW ID.3 bei Gebrauchten. Eine
    für 2026 neu konzipierte staatliche E-Auto-Förderung könnte zudem Wirkung
    entfalten: Werden hiermit auch gebrauchte und damit erschwinglichere E-Autos
    gefördert, sollte dies insbesondere die Altersgruppe unter 40 Jahren aktivieren.
    Denn hier sind rein elektrisch betriebene Fahrzeuge laut HUK-E-Barometer weit
    beliebter als unter Älteren. Bisher aber waren - vermutlich wegen hoher Preise -
    die Umstiege auf E-Autos in dieser jüngeren Altersgruppe vergleichsweise selten.
    Auch Hybrid-Fahrzeuge spielen eine Rolle für das künftige Umstiegstempo. Jedoch:
    Nur bei Fahrern von Plug-In-Hybriden gibt es bislang signifikant mehr spätere
    Wechsel zu reinen E-Autos.

    Das sind zentrale Ergebnisse des HUK-E-Barometers, die sich aus dem
    Versicherungsbestand des marktführenden Unternehmens ergeben sowie aus parallel
    laufenden bundesweit repräsentativen Befragungen. Dr. Jörg Rheinländer, im
    Vorstand der HUK-COBURG zuständig für die Kfz-Versicherung: "Ein neuer Schub bei
    der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland scheint jetzt da zu sein. Und
    die Pläne der Bundesregierung für eine neu konzipierte Förderung ab 2026 gehen
    aus unserer Sicht in die richtige Richtung."

    Gebrauchtwagenmarkt ist auch bei E-Autos entscheidender Faktor

    Die Anmeldung gebraucht erworbener Fahrzeuge ist im privaten Automarkt
