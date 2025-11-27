Mit Beginn der Adventszeit steigt die Nachfrage nach Weihnachtssternen. Viele der Jungpflanzen stammen aus Ostafrika, wo die klimatischen Bedingungen ideale Voraussetzungen für ihre Anzucht bieten. Dort expandiert auch das deutsche Gartenbauunternehmen Selecta one und übernimmt Wagagai Ltd., eine Stecklingsfarm in Uganda. Für diesen Schritt stellt die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH dem Stuttgarter Familienunternehmen ein langfristiges Darlehen in Höhe von 16,5 Mio. EUR zur Verfügung. Ein Teil der Mittel fließt in die Modernisierung vor Ort.

Übernahme der Wagagai-Stecklingsfarm in Uganda



Selecta one zählt zu den weltweit führenden deutschen Züchtern von Beet- und Balkonpflanzen, Stauden, Gräsern sowie Schnittblumen. Die Abnehmer reichen von internationalen Großproduzenten bis hin zu lokalen Gärtnereien. Die Gruppe arbeitet an 13 Standorten in Europa, Afrika, Lateinamerika und Asien und beschäftigt nach der Übernahme weltweit 5.000 Mitarbeitende. Mit der Farm in Uganda sichert sich Selecta langfristige Produktionskapazitäten in Ostafrika.

Fortführung von Arbeitsplätzen und Sozialprogrammen



Die Übernahme ermöglicht die Fortführung des Betriebs der Wagagai-Farm mit über 2.000 Beschäftigten. Auch soziale Initiativen bleiben bestehen und sollen Vorbild bei der weiteren Entwicklung der Standorte in Kenia und Kolumbien sein. Dazu gehören eine eigene Krankenstation sowie Programme für Bildung und Gemeindearbeit. Das Wagagai Health Centre entstand 2002 ebenfalls mit Mitteln der DEG.



Die DEG begleitet Selecta one seit Jahren in Kenia - finanziell und beratend. Schon 2014 stellte sie ein erstes Eigenmittel-Darlehen für den Ausbau der Produktion bereit. Ergänzend hat sie verschiedene Begleitmaßnahmen gefördert, darunter Gesundheitsberatung für Mitarbeiterinnen im Rahmen der HERhealth-Initiative sowie eine Machbarkeitsstudie zur Umstellung des Betriebs auf Solarenergie.



Langjährige Partnerschaft von Selecta und DEG



"Die DEG verbindet mit Selecta one und Wagagai eine jahrzehntelange Partnerschaft. Mit der aktuellen Finanzierung geben wir einem familiengeführten deutschen Unternehmen, das für Innovationskraft und soziale Verantwortung steht, Raum für weiteres Wachstum. Gleichzeitig sichert unsere Finanzierung den Fortbestand der Wagagai-Farm mit über 2.000 Arbeitsplätzen", kommentierte Roland Siller, Vorsitzender der Geschäftsführung der DEG.



"Diese Übernahme von Wagagai ist mehr als eine strategische Investition - sie ist eine Fortsetzung gemeinsamer Werte und einer langjährigen Partnerschaft", ergänzte Per Klemm, CEO von Selecta one. "Wir freuen uns, mit Hilfe der DEG Wagagai in die Selecta-Familie zu integrieren und auf dem beeindruckenden Fundament gartenbaulicher Kompetenz und sozialer Verantwortung aufzubauen."

Selecta steht für hohe soziale Standards, bestätigt durch MPS-SQ-Zertifizierung. Diese bewertet Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz und Rechte der Beschäftigten. Mitarbeitende profitieren von sicheren Arbeitsplätzen, überdurchschnittlichen Löhnen und Zusatzleistungen. Ein Großteil der Belegschaft sind Frauen, die gezielt gefördert werden.



Deutsche mittelständische Unternehmen wie Selecta sind eine wichtige Kundengruppe der DEG, für die sie 2024 insgesamt 620 Mio. EUR bereitstellte. Neben Darlehen und Beteiligungen für deutsche Unternehmen zählen dazu Finanzierungen für lokale Unternehmen, die etwa deutsche Komponenten erwerben.

