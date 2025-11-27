    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Zollpolitik beschleunigt Abwanderung der Industrie / Firmen zieht es vor allem in andere europäische Länder, in die USA und nach Asien

    München (ots) -

    - Jedes fünfte Unternehmen hat seine Produktion bereits verlagert.
    - Auch Forschung, Entwicklung und Verwaltungsfunktionen werden zunehmend
    verlegt.
    - Lieferketten lassen sich nur noch mit deutlich höheren Kosten absichern.

    Die Zollpolitik der vergangenen Monate hat die Abwanderung der Industrie aus
    Deutschland beschleunigt: Deutlich mehr Firmen als vor zwei Jahren haben
    wesentliche Teile ihrer Wertschöpfung verlagert, wie die aktuelle Ausgabe des
    Supply Chain Pulse Check von Deloitte und vom Bundesverband der deutschen
    Industrie (BDI) zeigt. So gibt fast jedes fünfte Unternehmen an, nicht mehr in
    Deutschland zu produzieren (19%). Das sind acht Prozentpunkte mehr als vor zwei
    Jahren. Die Abwanderung findet zunehmend auch in anderen Bereichen statt: Ihre
    Entwicklung haben 17 Prozent der Unternehmen verlagert (2023: 12%), auf die
    Forschung triff das bei 13 Prozent zu (2023: 10%). Die Endmontage ist bei 18
    Prozent abgewandert (2023: 11%).

    Dieser Trend wird sich voraussichtlich noch verstärken, da künftig deutlich mehr
    Unternehmen eine Verlagerung planen. In den kommenden zwei bis drei Jahren
    wollen 43 Prozent ihre Produktion neu verorten; bei einer vergleichbaren
    Befragung vor zwei Jahren lag dieser Anteil bei 33 Prozent. Ihre Entwicklung
    planen 30 Prozent der befragten Firmen zu verlagern (2023: 24%), die Forschung
    sehen 35 Prozent außerhalb Deutschlands (2023: 23%). Eine ähnliche Entwicklung
    zeigt sich bei Funktionen wie Einkauf, Vertrieb und Marketing.

    Für die aktuelle Ausgabe des Supply Chain Pulse Check wurden im September und
    Oktober 148 Lieferketten-Verantwortliche des produzierenden Gewerbes befragt,
    insbesondere in den Branchen Automobil, Technologie, Maschinenbau, Energie und
    Chemie.

    Die Firmen zieht es vor allem in andere europäische Länder (30%), in die USA
    (26%) und nach Asien (19%, ohne China). 16 Prozent geben an, nach China zu
    verlagern, 14 Prozent nach Indien (Mehrfachnennungen möglich). "Kurzfristig
    können die Unternehmen anderswo zwar kostengünstiger produzieren, aber dadurch
    werden sie nicht unbedingt resilienter", sagt Dr. Jürgen Sandau, Partner und
    Lieferkettenexperte bei Deloitte. "Wenn sich der neue Standort nicht als
    sicherer Hafen erweist, macht ein Lieferstillstand sehr schnell alle
    Einsparungseffekte zunichte." Eine Rückverlagerung von China beziehungsweise aus
    den USA nach Europa fand bei 9 Prozent beziehungsweise 7 Prozent der Befragten
    statt.

    Kaum verborgene Schwachstellen in den Lieferketten

    Zugleich können die Lieferketten angesichts des wachsenden Protektionismus nur
    noch mit erheblichem Aufwand abgesichert werden. Bei 53 Prozent der Unternehmen
    sind die entsprechenden Ausgaben etwas gestiegen, bei 39 Prozent sind sie stark
    Verfasst von news aktuell
