Die Lage ist nicht so furchtbar wie alle immer sagen

Viele Beobachter sprechen von "Deindustrialisierung" des Landes, von "Wettbewerbsverlust" oder holen sogar wieder das Bild vom "kranken Mann Europas" aus der Mottenkiste. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich ein deutlich differenzierteres Bild. Und eines, das durchaus Hoffnung gibt. Denn auch wenn die deutsche Wirtschaft ein Wachstumsproblem hat, sind die Ursachen weniger fatalistisch als oft dargestellt. Und in einigen Bereichen zeigt sich eine Dynamik, die eher nach Erneuerung klingt als nach Abstieg.

Real gesehen steht das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands heute dort, wo es vor sechs Jahren stand. Das klingt deprimierend und entsprechend pessimistisch vielen auch die meisten Reaktionen auf die am Dienstag bekannt gegebenen Zahlen zur deutschen Wirtschaftsleistung aus.

Der größte Rückgang bei den Investitionen fand in den letzten Jahren im Baugewerbe statt, und das ist kein Zufall. Der Sektor ist hochgradig zinssensibel und wurde durch die rasant angestiegenen Zinsen stark in Mitleidenschaft gezogen. Es handelt sich also keineswegs um einen strukturellen Kollaps, erläutert Robin Winkler, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, sondern um eine "zyklische, zinssensitive" Entwicklung. Winkler und sein Team haben herausgearbeitet, wie sich die einzelnen Wirtschaftsbereiche von 2019 bis 2025 entwickelt haben, wo es Wachstum gab und wo einen Rückgang (siehe Grafik).

Mit anderen Worten: Sobald sich die Wirkung der Zinssenkungen, die seit Juni 2024 erfolgt sind, voll entfaltet, besteht erhebliches Aufholpotenzial. Die Bauwirtschaft ist angeschlagen, aber erste Anzeichen für eine Besserung der Lage sind bereits sichtbar. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe deutlich und die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist im September um fast 60 Prozent hochgeschnellt im Vergleich zum Vorjahr, gab das Statistische Bundesamt kürzlich bekannt.

Während die Investitionen in Baumaschinen und Gewerbebauten in den vergangenen Jahren zurückgegangen sind, kam es in anderen Bereichen zu einem bemerkenswerten Wachstum – und zwar vor allem in solchen, die für eine moderne Volkswirtschaft entscheidend sind: Software, geistiges Eigentum, Forschung und digitale Infrastruktur.

Der Anteil dieser immateriellen Investitionen ist seit 2019 deutlich gestiegen. Das spricht für eine Modernisierung der deutschen Unternehmenslandschaft, das Geld wird in die Innovation gesteckt, und das ist durchaus positiv zu bewerten. Die Investitionen von Unternehmen fließen also durchaus – aber eben nicht mehr in Beton, sondern in Bytes.

Auch der deutliche Aufbau an Lagerbeständen ist nicht auf fehlende Nachfrage zurückzuführen und auch kein statistischer Zufall. Er spricht vielmehr dafür, dass die Unternehmen dabei sind, ihre Lieferketten zu festigen, argumentiert Winkler. Nach den Schocks der vergangenen Jahre wollen Firmen wieder Puffer haben. Das kostet kurzfristig Wachstum – stärkt aber langfristig die Resilienz.

Dass die Exporte nicht mehr wie früher brummen, stimmt leider. Aber zumindest halten sie sich auf relativ hohem Niveau und sind trotz des Zollschocks aus Amerika und der Spannungen mit China nicht gesunken. Der größte Dämpfer für das Wachstum Deutschlands kommt aber aus einem Bereich, der selten im Fokus steht.

Denn der überraschende Bremsklotz für das deutsche Wachstum sind ausgerechnet die hohen Ausgaben deutscher Urlauber im Ausland. Nach der Corona-Zeit, in der Reisen unmöglich war, fließt sehr viel Geld für Reisen in andere Länder. Was nach Wohlstand klingt, belastet das BIP rechnerisch: Jeder Euro, den Deutsche in Spanien, Italien oder auf den Malediven für Hotels, Restaurants oder Freizeitangebote ausgeben, gilt in der Volkswirtschaftslehre als Dienstleistungsimport. Und Importe werden in der BIP-Formel vom Gesamtergebnis abgezogen.

Die Reiselust nach der Pandemie führt dadurch zu einem paradoxen Effekt: Die Menschen konsumieren mehr, aber nicht im Inland – und genau das drückt das Wirtschaftswachstum, ohne dass die Wirtschaft selbst schwächer wird. Das hat zu massiv gestiegenen Dienstleistungen- und Tourismusimporten geführt. Aber es ist kein Zeichen wirtschaftlicher Schwäche – sondern privater Kauflaune.

Mehr Konsum, mehr Digitalisierung, mehr Resilienz – das klingt nach einer Wirtschaft im Umbruch und weniger nach einer Wirtschaft im Niedergang. Ja, es gibt Herausforderungen, vor allem bei den industriellen Standortkosten. Aber der Blick in die Daten zeigt: Deutschland steckt nicht in einer Abwärtsspirale, sondern eher in einer Phase der Neuordnung.

Fazit

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Zeitraum von 2019 bis 2025 insgesamt nicht vom Fleck bewegt. Doch die Details zeigen: Die Probleme sind weniger strukturell als oft behauptet. Vieles ist zyklisch, reversibel und Ausdruck globaler Trends, die auch Chancen bieten.

Wenn die Bauzinsen fallen, die Digitalisierung weiter Fahrt aufnimmt und die Lieferkettenanpassungen abgeschlossen sind, könnte Deutschland schneller zu Wachstum zurückfinden, als es die Schlagzeilen erwarten lassen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion