    AKTIE IM FOKUS

    Salzgitter auf Hoch seit 2023 - Oddo zu Ukraine-Impulsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter-Aktien erreichen 35,20 Euro Höchststand.
    • Jahresplus auf 120 Prozent nach Kaufempfehlung.
    • Protektionismus und Ukraine-Geschäft beflügeln Stahl.
    AKTIE IM FOKUS - Salzgitter auf Hoch seit 2023 - Oddo zu Ukraine-Impulsen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Salzgitter haben am Donnerstagmorgen mit 35,20 Euro das höchste Niveau seit Sommer 2023 erklommen. Die Papiere des Stahlkonzerns bauten ihr Jahresplus damit auf 120 Prozent aus. Tags zuvor waren sie nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank bereits kräftig angesprungen. Insgesamt profitieren sie von der Aussicht auf ein protektionistischeres Handelsumfeld in Europa mit geringeren Importquoten für Stahl sowie möglichem Geschäft in der Ukraine, sobald der Krieg endet.

    Letzteres habe Stahlwerte schon einmal am Jahresanfang beflügelt und sei nun mit den neuen US-Plänen wieder Thema, schrieb Analyst Maxime Kogge von der Investmentbank Oddo BHF. Der Wiederaufbau werde immense Mengen an Stahl brauchen, genau zu quantifizieren seien sie kaum. Mit Blick auf Weltbank-Schätzungen gehe es wohl um 100 Millionen Tonnen Stahl.

    An erster Stelle dürften ukrainische Hersteller profitieren beziehungsweise ArcelorMittal mit seinen dortigen Werken, so Kogge. Der Einfluss auf den Rest der Branche sei schwieriger absehbar. Insgesamt verbesserten sie jedoch die Branchenaussichten, zusätzlich zu den deutschen Infrastrukturausgaben und den Rüstungsinvestitionen. Er nennt hier neben Salzgitter auch die schwedische SSAB und die österreichische Voestalpine ./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 6,078 auf Tradegate (27. November 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +16,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -36,53 %/+15,41 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der Salzgitter Aktie. Es werden Kursanstiege, Umschichtungen bei Investoren, Einflussfaktoren wie Stahlpreise, Energie- und Zölle sowie Analystenmeinungen mit Kurszielen diskutiert. Politische und regulatorische Rahmenbedingungen spielen ebenfalls eine Rolle.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
