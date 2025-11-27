AKTIE IM FOKUS
Salzgitter auf Hoch seit 2023 - Oddo zu Ukraine-Impulsen
- Salzgitter-Aktien erreichen 35,20 Euro Höchststand.
- Jahresplus auf 120 Prozent nach Kaufempfehlung.
- Protektionismus und Ukraine-Geschäft beflügeln Stahl.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Salzgitter haben am Donnerstagmorgen mit 35,20 Euro das höchste Niveau seit Sommer 2023 erklommen. Die Papiere des Stahlkonzerns bauten ihr Jahresplus damit auf 120 Prozent aus. Tags zuvor waren sie nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank bereits kräftig angesprungen. Insgesamt profitieren sie von der Aussicht auf ein protektionistischeres Handelsumfeld in Europa mit geringeren Importquoten für Stahl sowie möglichem Geschäft in der Ukraine, sobald der Krieg endet.
Letzteres habe Stahlwerte schon einmal am Jahresanfang beflügelt und sei nun mit den neuen US-Plänen wieder Thema, schrieb Analyst Maxime Kogge von der Investmentbank Oddo BHF. Der Wiederaufbau werde immense Mengen an Stahl brauchen, genau zu quantifizieren seien sie kaum. Mit Blick auf Weltbank-Schätzungen gehe es wohl um 100 Millionen Tonnen Stahl.
An erster Stelle dürften ukrainische Hersteller profitieren beziehungsweise ArcelorMittal mit seinen dortigen Werken, so Kogge. Der Einfluss auf den Rest der Branche sei schwieriger absehbar. Insgesamt verbesserten sie jedoch die Branchenaussichten, zusätzlich zu den deutschen Infrastrukturausgaben und den Rüstungsinvestitionen. Er nennt hier neben Salzgitter auch die schwedische SSAB und die österreichische Voestalpine ./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 6,078 auf Tradegate (27. November 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +16,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -36,53 %/+15,41 % bedeutet.
Info aus dem Konzern:
Und möglicherweise werden zum Jahresende hin extrem hohe Gewinne bei einer hochbewerteten Rheinmetall mitgenommen und auf den kommenden Systemlieferanten im Verteidigungssektor, einer sehr niedrig bewerteten Salzgitter AG, gesetzt. Also jetzt bereits Umschichtungen mit Blick auf 2026.
Die "Aufwärmung" eines Ausstiegs von Papenburg zeigt leider heute massive Wirkung. Falls es eine derartige Meldung für die Öffentlichkeit wirklich gibt, wäre das sehr ungeschickt, aber na ja, auch die Umstände des Übernahmeangebotes für 18 EUR waren nicht von durchgängiger Professionalitöt geprägt.