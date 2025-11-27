ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Outperform'
- Kursziel Deutsche Telekom auf 37 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt "Outperform" trotz US-Konkurrenz.
- Wachstum im Breitbandgeschäft wird erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Bonner habe 2025 unter Furcht vor stärkere US-Konkurrenz und tristeren Perspektiven für das deutsche Breitbandgeschäft gelitten, schrieb Ottavio Adorisio in dem Kommentar vom Mittwochnachmittag. Der Gegenwind in Deutschlands durch Personal- und Energiekosten sollte aber nachlassen und das Breitbandgeschäft weiter wachsen. Zudem sei mit Blick auf die USA Starlink von Elon Musk ein eher unwahrscheinlicher Wettbewerber. Alles in allem ergäben sich daher mit Blick auf die Aktien Gelegenheiten./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:30 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 27,58 auf Tradegate (27. November 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,53 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +26,77 %/+55,74 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Nur mal als kleiner Hinweis. Eine Geradenfunktion der Form y(x) = ax +t in einem Chart mit halblogarithmischer Skalierung der Ordinatenachse entspricht in einem transformierten Chart mit linearer Skalierung der Ordinatenachse einer Exponentialfunktion.
Das muss man sich mal überlegen, vor 4 Tagen hat JP Morgan noch overweight mit KZ 43,5 rausgehauen und heute folgendes :