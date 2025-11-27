Bernstein senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Outperform'

Nur mal als kleiner Hinweis. Eine Geradenfunktion der Form y(x) = ax +t in einem Chart mit halblogarithmischer Skalierung der Ordinatenachse entspricht in einem transformierten Chart mit linearer Skalierung der Ordinatenachse einer Exponentialfunktion.





Eine logarithmische Darstellung des Kurswertes ist deshalb nicht zwangsweise die geeignete Darstellungsform, im Gegenteil. Für manche Fragestellungen bietet sich diese dennoch an. In dem vorliegenden Fall ist sie aber vermutlich eher suboptimal. Wir untersuchen hier ja keine exponentiellen Wachstumsvorgänge oder Zerfallsprozesse wie in der Naturwissenschaft.





Ich würde mir eigene, stark subjektive Interpretationen dahingehend vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen.





Das Thema Starlink wurde vor kurzem etwas beleuchtet. Starlink ist aus technischen Gründen keine Konkurrenz für das US-Oligopol. Egal ob TMUS, Verizon, AT&T. Es bleibt eher eine Nischenanwendung für wenig dicht besiedelte Gebiete oder Spezialanwendungen.





Ob der Wettbewerbsdruck und die Marktsättigung in den USA(TMUS) eingepreist sind/werden kann man diskutieren. Fakt ist aber auch, die Telekomaktie war kurstechnisch sehr gut gelaufen. Auch in den Bereich einer Übertreibung hinein(in der Spitze ca. 20 Prozent über fair Value). Und die Aktie hat im aktuellen Jahr ordentlich konsolidiert. Meines Erachtens nach entspricht der aktuelle Kurs nun in etwa einer fairen Bewertung auf Basis des gemittelten KCVs der vergangenen 10 Jahre.





Und der langfristige Aufwärtstrend ist/bleibt noch intakt. Ich orientiere mich dahingehend eher an den Fundamentaldaten und Wachstum(beispielsweise, ob es TMUS gelingt, weitere Kunden hinzuzugewinnen), als mich in der Charttechnik zu sehr zu verkünsteln.







