PORR – „Alles aus einer Hand“ im Industriebau

Die PORR Group verbindet in ihrer Sparte Industriebau strategisch das Konzept „Alles aus einer Hand“ mit hohem technischem Anspruch – ein Ansatz, der im hart umkämpften Markt für Industrieanlagen einen klaren Wettbewerbsvorteil darstellt.

Vorteile bei „Alles aus einer Hand“-Projekten

Die im Februar 2025 von der internationalen Wirtschaftskanzlei Reed Smith veröffentlichte Studie „Globales Bau-Update: Die Frage der Projektabwicklung“ untersuchte verschiedene Projektabwicklungsmodelle im Bauwesen und hob darin die Vorteile des „Alles-aus-einer-Hand“-Prinzips hervor. Dieses bietet aufgrund der zentralen Gesamtverantwortung des Auftragnehmers klare Vorteile wie z. B. weniger Schnittstellen, geringeres Konfliktpotenzial, höhere Termin- und Kostensicherheit sowie effizientere Entscheidungswege. Risiken wie Planungsfehler oder Lieferkettenprobleme lassen sich so besser steuern. Zudem wird betont, dass integrierte Modelle eine bessere Kommunikation und Risikoverteilung ermöglichen und sich vor allem bei komplexen Industrie- und Infrastrukturprojekten bewährt haben. Außerdem sorgt die zentrale Koordination für eine höhere Transparenz.

Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) sieht sich mit ihrem ganzheitlichen Ansatz als Full-Service-Provider, der alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette eines Bauprojekts aus einer Hand anbieten kann. Das Spektrum reicht von der Konzeption über die Planung, den Bau sowie die Zertifizierung bis hin zum Facility Management und dies über alle Bereiche der Bauwirtschaft hinweg. Der Baukonzern bündelt dabei eigene Teams und Ressourcen aus unterschiedlichen Gewerken – vom Rohbau über die Gebäudetechnik bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Gerade in Industriebauprojekten mit komplexen Anforderungen, etwa Reinräume für die Halbleiterindustrie, Produktions- und Lagerhallen, Logistikflächen oder vollständige Betriebsanlagen, spielt dieser integrierte Ansatz eine enorm wichtige Rolle.

Angebotsspektrum der Industriebau-Sparte

Im Industriebau bietet die PORR ein breit gefächertes Leistungsspektrum. Dazu gehören Logistik- und Distributionshallen, in denen hohe Flächenanforderungen, flexible Ausstattung sowie optimierte Logistikprozesse gefragt sind. Weiterhin hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren zahlreiche Produktions- und Fertigungshallen inklusive anspruchsvoller technischer Infrastruktur realisiert. Die Expertise und Erfahrung kam in unterschiedlichen Industriebranchen wie z. B. Chemie, Pharmazie, Datenzentren oder Automobil- bzw. Zulieferbetrieben zum Einsatz. Darüber hinaus deckt das Angebotsspektrum auch Projekte aus dem Bereich Erneuerbare Energien ab.