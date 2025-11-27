    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCCC AktievorwärtsNachrichten zu CCC

    Schluss mit Union Busting, Gewerkschaftsfreiheit ist ein Menschenrecht!

    Berlin (ots) - Seit über 300 Tagen kämpfen Beschäftigte von DIGEL TEKSTIL in
    Izmir (Türkei) für ihr Recht auf gewerkschaftliche Organisierung. Sie
    produzieren für die deutsche Herrenmodemarke DIGEL mit Sitz in Nagold
    (Schwarzwald). Die Kampagne für Saubere Kleidung (CCC) fordert die DIGEL AG auf,
    unverzüglich die Behinderung gewerkschaftlicher Arbeit in ihrem türkischen
    Produktionsbetrieb zu unterbinden. Weiterhin müssen die 15 unrechtmäßig
    entlassenen Gewerkschafter*innen umgehend wieder eingestellt werden. Für die CCC
    ist klar: Gewerkschaftliche Organisierung ist ein Grundrecht - in Deutschland
    und ebenso in der Türkei!

    Die bei DIGEL TEKSTIL zuständige Gewerkschaft TEKSIF geht gegen die eklatante
    Missachtung des in der Türkei verfassungsrechtlich verankerten Grundrechts auf
    Gewerkschaftsfreiheit vor. Bereits am 17. Januar 2025 erhoben die Arbeiterinnen
    von DIGEL TEKSTIL vereint ihre Stimme. Die Gründe dafür waren vielfältig:
    niedrige Löhne, sexuelle Belästigung, Diskriminierung, Beleidigungen und Mobbing
    von Arbeiterinnen sowie Probleme mit Hygiene und Arbeitssicherheit.

    Rumeysa Kisi, Arbeiterin bei DIGEL TEKSTIL, erklärt: "Wir mussten jeden Morgen
    45 Minuten früher mit der Arbeit beginnen. Diese Zeit wurde nicht bezahlt. Trotz
    Hitze wurden im Sommer die Klimaanlagen nicht eingeschaltet. 'Dann sollen sie
    doch schwitzen', sagten die Vorgesetzten einfach, als wir uns beschwerten."
    Rumeysa Kisi ist eine von vielen Arbeiterinnen, die von systematischem Mobbing
    und Belästigung am Arbeitsplatz berichten. "Wir verdienen menschenwürdige
    Arbeitsbedingungen, deshalb habe ich mich entschieden, für meine Rechte
    einzustehen, und bin der Gewerkschaft beigetreten. Danach wurde ich entlassen,
    dabei ist Gewerkschaftsfreiheit ein Grundrecht! Sie warfen mich wie einen
    Müllsack vor die Tür und ließen mich nicht einmal meine persönlichen Sachen
    holen", so Kisi weiter.

    Bis zum 17. Januar 2025 organisierte sich die Mehrheit der rund 400
    Arbeiter*innen von DIGEL TEKSTIL in der Gewerkschaft TEKSIF. Damit hat TEKSIF
    die nach türkischem Recht notwendige Bedingung für die offizielle Autorisierung
    als im Betrieb vertretungsberechtigte Gewerkschaft erfüllt. Das türkische
    Arbeitsministerium erteilte ihr die entsprechende Autorisierung am 20. Januar
    2025.

    "In der Türkei gilt: Sobald 50% + 1 der Beschäftigten einer Gewerkschaft
    beitreten, ist diese gesetzlich befugt, die Fabrik zu betreten und die Rechte
    der Arbeiter*innen zu vertreten. Bei DIGEL wurden 60 % der Beschäftigten
    Mitglied in unserer Gewerkschaft. TEKSIF erhielt daraufhin vom
    Arbeitsministerium die offizielle Anerkennung als vertretungsberechtigte
    Gewerkschaft. Doch das Management respektierte unser Recht nicht und legte
