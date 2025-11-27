Beschäftigte bei DIGEL TEKSTIL fordern
Schluss mit Union Busting, Gewerkschaftsfreiheit ist ein Menschenrecht!
Berlin (ots) - Seit über 300 Tagen kämpfen Beschäftigte von DIGEL TEKSTIL in
Izmir (Türkei) für ihr Recht auf gewerkschaftliche Organisierung. Sie
produzieren für die deutsche Herrenmodemarke DIGEL mit Sitz in Nagold
(Schwarzwald). Die Kampagne für Saubere Kleidung (CCC) fordert die DIGEL AG auf,
unverzüglich die Behinderung gewerkschaftlicher Arbeit in ihrem türkischen
Produktionsbetrieb zu unterbinden. Weiterhin müssen die 15 unrechtmäßig
entlassenen Gewerkschafter*innen umgehend wieder eingestellt werden. Für die CCC
ist klar: Gewerkschaftliche Organisierung ist ein Grundrecht - in Deutschland
und ebenso in der Türkei!
Die bei DIGEL TEKSTIL zuständige Gewerkschaft TEKSIF geht gegen die eklatante
Missachtung des in der Türkei verfassungsrechtlich verankerten Grundrechts auf
Gewerkschaftsfreiheit vor. Bereits am 17. Januar 2025 erhoben die Arbeiterinnen
von DIGEL TEKSTIL vereint ihre Stimme. Die Gründe dafür waren vielfältig:
niedrige Löhne, sexuelle Belästigung, Diskriminierung, Beleidigungen und Mobbing
von Arbeiterinnen sowie Probleme mit Hygiene und Arbeitssicherheit.
Rumeysa Kisi, Arbeiterin bei DIGEL TEKSTIL, erklärt: "Wir mussten jeden Morgen
45 Minuten früher mit der Arbeit beginnen. Diese Zeit wurde nicht bezahlt. Trotz
Hitze wurden im Sommer die Klimaanlagen nicht eingeschaltet. 'Dann sollen sie
doch schwitzen', sagten die Vorgesetzten einfach, als wir uns beschwerten."
Rumeysa Kisi ist eine von vielen Arbeiterinnen, die von systematischem Mobbing
und Belästigung am Arbeitsplatz berichten. "Wir verdienen menschenwürdige
Arbeitsbedingungen, deshalb habe ich mich entschieden, für meine Rechte
einzustehen, und bin der Gewerkschaft beigetreten. Danach wurde ich entlassen,
dabei ist Gewerkschaftsfreiheit ein Grundrecht! Sie warfen mich wie einen
Müllsack vor die Tür und ließen mich nicht einmal meine persönlichen Sachen
holen", so Kisi weiter.
Bis zum 17. Januar 2025 organisierte sich die Mehrheit der rund 400
Arbeiter*innen von DIGEL TEKSTIL in der Gewerkschaft TEKSIF. Damit hat TEKSIF
die nach türkischem Recht notwendige Bedingung für die offizielle Autorisierung
als im Betrieb vertretungsberechtigte Gewerkschaft erfüllt. Das türkische
Arbeitsministerium erteilte ihr die entsprechende Autorisierung am 20. Januar
2025.
"In der Türkei gilt: Sobald 50% + 1 der Beschäftigten einer Gewerkschaft
beitreten, ist diese gesetzlich befugt, die Fabrik zu betreten und die Rechte
der Arbeiter*innen zu vertreten. Bei DIGEL wurden 60 % der Beschäftigten
Mitglied in unserer Gewerkschaft. TEKSIF erhielt daraufhin vom
Arbeitsministerium die offizielle Anerkennung als vertretungsberechtigte
Gewerkschaft. Doch das Management respektierte unser Recht nicht und legte
