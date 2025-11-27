Schluss mit Union Busting, Gewerkschaftsfreiheit ist ein Menschenrecht!

Berlin (ots) - Seit über 300 Tagen kämpfen Beschäftigte von DIGEL TEKSTIL in

Izmir (Türkei) für ihr Recht auf gewerkschaftliche Organisierung. Sie

produzieren für die deutsche Herrenmodemarke DIGEL mit Sitz in Nagold

(Schwarzwald). Die Kampagne für Saubere Kleidung (CCC) fordert die DIGEL AG auf,

unverzüglich die Behinderung gewerkschaftlicher Arbeit in ihrem türkischen

Produktionsbetrieb zu unterbinden. Weiterhin müssen die 15 unrechtmäßig

entlassenen Gewerkschafter*innen umgehend wieder eingestellt werden. Für die CCC

ist klar: Gewerkschaftliche Organisierung ist ein Grundrecht - in Deutschland

und ebenso in der Türkei!



Die bei DIGEL TEKSTIL zuständige Gewerkschaft TEKSIF geht gegen die eklatante

Missachtung des in der Türkei verfassungsrechtlich verankerten Grundrechts auf

Gewerkschaftsfreiheit vor. Bereits am 17. Januar 2025 erhoben die Arbeiterinnen

von DIGEL TEKSTIL vereint ihre Stimme. Die Gründe dafür waren vielfältig:

niedrige Löhne, sexuelle Belästigung, Diskriminierung, Beleidigungen und Mobbing

von Arbeiterinnen sowie Probleme mit Hygiene und Arbeitssicherheit.







45 Minuten früher mit der Arbeit beginnen. Diese Zeit wurde nicht bezahlt. Trotz

Hitze wurden im Sommer die Klimaanlagen nicht eingeschaltet. 'Dann sollen sie

doch schwitzen', sagten die Vorgesetzten einfach, als wir uns beschwerten."

Rumeysa Kisi ist eine von vielen Arbeiterinnen, die von systematischem Mobbing

und Belästigung am Arbeitsplatz berichten. "Wir verdienen menschenwürdige

Arbeitsbedingungen, deshalb habe ich mich entschieden, für meine Rechte

einzustehen, und bin der Gewerkschaft beigetreten. Danach wurde ich entlassen,

dabei ist Gewerkschaftsfreiheit ein Grundrecht! Sie warfen mich wie einen

Müllsack vor die Tür und ließen mich nicht einmal meine persönlichen Sachen

holen", so Kisi weiter.



Bis zum 17. Januar 2025 organisierte sich die Mehrheit der rund 400

Arbeiter*innen von DIGEL TEKSTIL in der Gewerkschaft TEKSIF. Damit hat TEKSIF

die nach türkischem Recht notwendige Bedingung für die offizielle Autorisierung

als im Betrieb vertretungsberechtigte Gewerkschaft erfüllt. Das türkische

Arbeitsministerium erteilte ihr die entsprechende Autorisierung am 20. Januar

2025.



"In der Türkei gilt: Sobald 50% + 1 der Beschäftigten einer Gewerkschaft

beitreten, ist diese gesetzlich befugt, die Fabrik zu betreten und die Rechte

der Arbeiter*innen zu vertreten. Bei DIGEL wurden 60 % der Beschäftigten

Mitglied in unserer Gewerkschaft. TEKSIF erhielt daraufhin vom

Arbeitsministerium die offizielle Anerkennung als vertretungsberechtigte

Gewerkschaft. Doch das Management respektierte unser Recht nicht und legte Seite 1 von 2 Seite 2 ►





