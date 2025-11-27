Besonders beachtet!
Deutsche Boerse - Aktie geht steil - 27.11.2025
Am 27.11.2025 ist die Deutsche Boerse Aktie, bisher, um +3,84 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Boerse Aktie.
Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.
Deutsche Boerse Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.11.2025
Mit einer Performance von +3,84 % konnte die Deutsche Boerse Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Boerse Aktie. Nach einem Plus von +0,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 229,80€, mit einem Plus von +3,84 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Der Kurs der Deutsche Boerse Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,10 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um +8,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,61 %. Im Jahr 2025 gab es für Deutsche Boerse bisher ein Plus von +2,63 %.
Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.
Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,39 %
|1 Monat
|-0,61 %
|3 Monate
|-11,10 %
|1 Jahr
|+5,96 %
Informationen zur Deutsche Boerse Aktie
Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,45 Mrd.EUR € wert.
Dax bleibt auf Erfolgskurs
Der deutsche Aktienmarkt hat seine Erholung am Donnerstag gebremst fortgesetzt. Der Dax stieg am Vormittag um 0,4 Prozent auf 23.823 Punkte. Damit überwand der deutsche Leitindex die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt und …
Börsenstart Europa - 27.11. - FTSE Athex 20 stark +1,56 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Deutsche Börse winkt Test von Abwärtstrend - JPMorgan-Empfehlung
Bei Aktien der Deutschen Börse bahnt sich am Donnerstag nach einer JPMorgan-Empfehlung ein Test des jüngsten Abwärtstrends an. Vorbörslich kletterten die Papiere der Eschborner auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent über ihren …
Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?
Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.