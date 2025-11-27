Deutsche Boerse - Aktie geht steil - 27.11.2025

Mit einer Performance von +3,84 % konnte die Deutsche Boerse Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Boerse Aktie. Nach einem Plus von +0,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 229,80€, mit einem Plus von +3,84 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.

Der Kurs der Deutsche Boerse Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,10 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um +8,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,61 %. Im Jahr 2025 gab es für Deutsche Boerse bisher ein Plus von +2,63 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,39 % 1 Monat -0,61 % 3 Monate -11,10 % 1 Jahr +5,96 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,45 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat seine Erholung am Donnerstag gebremst fortgesetzt. Der Dax stieg am Vormittag um 0,4 Prozent auf 23.823 Punkte. Damit überwand der deutsche Leitindex die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt und …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Bei Aktien der Deutschen Börse bahnt sich am Donnerstag nach einer JPMorgan-Empfehlung ein Test des jüngsten Abwärtstrends an. Vorbörslich kletterten die Papiere der Eschborner auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent über ihren …

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.