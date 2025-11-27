Aktienmärkte: Alle einsteigen - Weihnachtsrally hat begonnen!

Die Weihnachtsrally der Aktienmärkte hat begonnen - so weitgehend der Tenor von Analysten und Medien. Wirklich? Bisher ist das Handelsvolumen der Rally sehr dünn - das spricht dafür, dass diese Rally vorwiegend von Privatanlegern getragen wurde (also den "schwachen Händen"), während die Institutionellen weitgehend außen vor bleiben bzw. auf fallende Kurse gesetzt hatten und in den letzten Tagen ihre Short-Positionen eingedeckt haben. Die Zeit um Thanksgiving ist für die Aktienmärkte saisonal günstig - was sich ab Anfang Dezember (also ab nächster Woche) dann aber ändert: es beginnt das sogenannte tax loss selling (steuerlich motivierte Aktien-Verkäufe)..

Hinweise aus Video: