    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Aktienmärkte: Alle einsteigen - Weihnachtsrally hat begonnen!

    Bisher ist das Handelsvolumen der Rally sehr dünn - das spricht dafür, dass diese Rally vorwiegend von Privatanlegern getragen wurde

    Die Weihnachtsrally der Aktienmärkte hat begonnen - so weitgehend der Tenor von Analysten und Medien. Wirklich? Bisher ist das Handelsvolumen der Rally sehr dünn - das spricht dafür, dass diese Rally vorwiegend von Privatanlegern getragen wurde (also den "schwachen Händen"), während die Institutionellen weitgehend außen vor bleiben bzw. auf fallende Kurse gesetzt hatten und in den letzten Tagen ihre Short-Positionen eingedeckt haben. Die Zeit um Thanksgiving ist für die Aktienmärkte saisonal günstig - was sich ab Anfang Dezember (also ab nächster Woche) dann aber ändert: es beginnt das sogenannte tax loss selling (steuerlich motivierte Aktien-Verkäufe)..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.320,30€
    Basispreis
    15,59
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.240,00€
    Basispreis
    16,12
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Fed im Fokus: Warum die Aktienmärkte jetzt kräftig aufholen

     

    Das Video "Aktienmärkte: Alle einsteigen - Weihnachtsrally hat begonnen!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Aktienmärkte: Alle einsteigen - Weihnachtsrally hat begonnen! Die Weihnachtsrally der Aktienmärkte hat begonnen - so weitgehend der Tenor von Analysten und Medien. Wirklich?