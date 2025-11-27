E-Learning-Angebot der BG ETEM
Über 1.000 Unternehmen mit eigenem Lernbereich (FOTO)
Köln (ots) - Seit gut einem Jahr können die Mitgliedsunternehmen der
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) das
E-Learning-Portal nutzen. Die Resonanz ist groß: Inzwischen haben über 1.000
Unternehmen eigene Lernbereiche eingerichtet, um Arbeitsschutz und
Gesundheitsthemen digital zu vermitteln. Und das Angebot an Lernmodulen wächst
ständig.
Das Portal bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Im öffentlichen Bereich
stehen alle Lernmodule frei zur Verfügung. Mitgliedsbetriebe können Module
herunterladen und individuell einsetzen. Zusätzlich lässt sich ein geschützter
Unternehmensbereich einrichten, in dem Verantwortliche Mitarbeitende anlegen,
Schulungen zuweisen und per E-Mail einladen können. Teilnahme und Lernerfolg
sind nachvollziehbar dokumentierbar. Aktuell nutzen 1.044 Mitgliedsbetriebe der
BG ETEM diese Möglichkeit.
Neue Lernmodule
Das Angebot der Lernmodule wird stetig aktualisiert und erweitert. Zuletzt
wurden die Lernmodule "Ladungssicherung" und "Sicheres Arbeiten in der
Schuhindustrie" aktualisiert zur Verfügung gestellt. Derzeit umfasst das Angebot
35 Lernmodule. Das E-Learning-Portal ist erreichbar unter:
https://elearning.bgetem.de/
"Das E-Learning-Angebot ist eine wertvolle Ergänzung zu persönlichen
Unterweisungen, kann diese aber nicht ersetzen", betont Frank Göller,
Präventionsleiter der BG ETEM.
Hintergrund BG ETEM
Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen
Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um
Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für
ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die
gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den
Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.
Pressekontakt:
Christian Sprotte
Pressesprecher
Telefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)
Telefax: +49 221 3778-25521
Mobil: +49 175 260 73 90
E-Mail: mailto:sprotte.christian@bgetem.de
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
Hauptverwaltung
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
http://www.bgetem.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18978/6167155
OTS: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Mediene
rzeugnisse
