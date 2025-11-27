Über 1.000 Unternehmen mit eigenem Lernbereich (FOTO)

Köln (ots) - Seit gut einem Jahr können die Mitgliedsunternehmen der

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) das

E-Learning-Portal nutzen. Die Resonanz ist groß: Inzwischen haben über 1.000

Unternehmen eigene Lernbereiche eingerichtet, um Arbeitsschutz und

Gesundheitsthemen digital zu vermitteln. Und das Angebot an Lernmodulen wächst

ständig.



Das Portal bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Im öffentlichen Bereich

stehen alle Lernmodule frei zur Verfügung. Mitgliedsbetriebe können Module

herunterladen und individuell einsetzen. Zusätzlich lässt sich ein geschützter

Unternehmensbereich einrichten, in dem Verantwortliche Mitarbeitende anlegen,

Schulungen zuweisen und per E-Mail einladen können. Teilnahme und Lernerfolg

sind nachvollziehbar dokumentierbar. Aktuell nutzen 1.044 Mitgliedsbetriebe der

BG ETEM diese Möglichkeit.





Neue Lernmodule



Das Angebot der Lernmodule wird stetig aktualisiert und erweitert. Zuletzt

wurden die Lernmodule "Ladungssicherung" und "Sicheres Arbeiten in der

Schuhindustrie" aktualisiert zur Verfügung gestellt. Derzeit umfasst das Angebot

35 Lernmodule. Das E-Learning-Portal ist erreichbar unter:

https://elearning.bgetem.de/



"Das E-Learning-Angebot ist eine wertvolle Ergänzung zu persönlichen

Unterweisungen, kann diese aber nicht ersetzen", betont Frank Göller,

Präventionsleiter der BG ETEM.



Hintergrund BG ETEM



Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen

Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um

Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für

ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die

gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den

Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.



Pressekontakt:



Christian Sprotte

Pressesprecher

Telefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)

Telefax: +49 221 3778-25521

Mobil: +49 175 260 73 90

E-Mail: mailto:sprotte.christian@bgetem.de



Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Hauptverwaltung

Gustav-Heinemann-Ufer 130

50968 Köln



http://www.bgetem.de



