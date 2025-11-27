    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    E-Learning-Angebot der BG ETEM

    Über 1.000 Unternehmen mit eigenem Lernbereich (FOTO)

    Köln (ots) - Seit gut einem Jahr können die Mitgliedsunternehmen der
    Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) das
    E-Learning-Portal nutzen. Die Resonanz ist groß: Inzwischen haben über 1.000
    Unternehmen eigene Lernbereiche eingerichtet, um Arbeitsschutz und
    Gesundheitsthemen digital zu vermitteln. Und das Angebot an Lernmodulen wächst
    ständig.

    Das Portal bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Im öffentlichen Bereich
    stehen alle Lernmodule frei zur Verfügung. Mitgliedsbetriebe können Module
    herunterladen und individuell einsetzen. Zusätzlich lässt sich ein geschützter
    Unternehmensbereich einrichten, in dem Verantwortliche Mitarbeitende anlegen,
    Schulungen zuweisen und per E-Mail einladen können. Teilnahme und Lernerfolg
    sind nachvollziehbar dokumentierbar. Aktuell nutzen 1.044 Mitgliedsbetriebe der
    BG ETEM diese Möglichkeit.

    Neue Lernmodule

    Das Angebot der Lernmodule wird stetig aktualisiert und erweitert. Zuletzt
    wurden die Lernmodule "Ladungssicherung" und "Sicheres Arbeiten in der
    Schuhindustrie" aktualisiert zur Verfügung gestellt. Derzeit umfasst das Angebot
    35 Lernmodule. Das E-Learning-Portal ist erreichbar unter:
    https://elearning.bgetem.de/

    "Das E-Learning-Angebot ist eine wertvolle Ergänzung zu persönlichen
    Unterweisungen, kann diese aber nicht ersetzen", betont Frank Göller,
    Präventionsleiter der BG ETEM.

    Hintergrund BG ETEM

    Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen
    Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um
    Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um
    Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für
    ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die
    gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den
    Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.

