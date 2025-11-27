Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1230 Pence

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 12,16 auf Tradegate (27. November 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um +2,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,29 %.

Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 208,74 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -17,76 %/-25,99 % bedeutet.