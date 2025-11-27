    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings

    ANALYSE-FLASH

    Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1230 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt HSBC auf "Overweight" mit 1230 Pence.
    • Minimale Auswirkungen des britischen Haushalts auf Banken.
    • Keine neuen Steuern auf Bankgeschäfte erwartet.
    ANALYSE-FLASH - Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1230 Pence
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach dem veröffentlichten britischen Staatshaushalt mit einem Kursziel von 1230 Pence auf "Overweight" belassen. Die Auswirkungen auf Banken seien minimal und dies sei positiv, schrieb Analyst Aman Rakkar am Mittwochnachmittag. Banken spielten im britischen Haushalt wieder einmal keine Rolle, denn wie von ihm erwartet werde es keine besonderen Steuern auf Bankgeschäfte geben. Die Reform des ISA-Systems sowie Steuern auf Ersparnisse und Immobilien dürften nur minimale Auswirkungen haben./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:13 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:GB0005405286WKN:923893

     

    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 1230 Euro


