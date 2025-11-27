    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Europas KI-Offensive

    489 Aufrufe 489 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europas mächtigste KI-Cloud? SAP startet Angriff auf die Hyperscaler

    SAP bündelt seine Souveränitätsstrategie in einer neuen KI-Cloud, damit Europas Unternehmen KI ohne Kompromisse bei Regulierung und Datenhoheit nutzen können.

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP startet EU-KI-Cloud für Datenhoheit in Europa.
    • Kooperation mit Cohere bringt agentische KI-Funktionen.
    • Flexible Betriebsmodelle für unterschiedliche Sicherheitsbedarfe.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Europas KI-Offensive - Europas mächtigste KI-Cloud? SAP startet Angriff auf die Hyperscaler
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP präsentiert die EU-KI-Cloud als strategisches Dach für alle bisherigen Initiativen zur europäischen Daten- und Technologiesouveränität. Das Unternehmen verspricht eine vollständige souveräne Cloud-Stapelarchitektur, die Kunden in Europa je nach Bedarf in SAP-Rechenzentren, auf europäischer Infrastruktur oder vollständig vor Ort nutzen können. Die Plattform soll gewährleisten, dass Daten ausschließlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden und Unternehmen regulatorische Vorgaben ohne Abstriche erfüllen.

    SAP

    +0,63 %
    +0,56 %
    -10,96 %
    -9,81 %
    -6,21 %
    +97,45 %
    +108,35 %
    +180,64 %
    +1.299.900,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Long
    195,00€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    221,68€
    Basispreis
    1,49
    Ask
    × 14,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Partnerschaft mit Cohere bringt agentische KI nach Europa

    SAP verstärkt seine KI-Ambitionen durch eine vertiefte Kooperation mit Cohere. Dessen neues Modell Cohere North wird direkt in die SAP Business Technology Platform eingebettet. Unternehmen mit strengen Anforderungen an Datenresidenz sollen damit robuste, produktionsreife KI-Funktionen in zentrale Geschäftsprozesse integrieren können. Beide Partner wollen laut Mitteilung präzisere Analysen, bessere Entscheidungsunterstützung und eine intelligentere Prozessautomatisierung ermöglichen, ohne die europäische Souveränität zu gefährden.

    Ein wachsendes Ökosystem unter europäischer Kontrolle

    Die EU-KI-Cloud wird von einem Netzwerk führender europäischer und globaler Technologiepartner getragen. Dazu gehören unter anderem Cohere, Mistral AI und OpenAI. SAP integriert deren Modelle direkt in die eigene Plattform und erlaubt Kunden den Zugriff als Software-, Plattform- oder Infrastruktur-Dienst. Unternehmen sollen KI-Anwendungen flexibel entwickeln, ausrollen und skalieren können, während europäische Standards strikt eingehalten werden.

     

    Mehrere Betriebsmodelle für jeden Sicherheitsbedarf

    SAP bietet die EU-KI-Cloud in verschiedenen Betriebsvarianten an. Die SAP Sovereign Cloud läuft auf einer europäischen Infrastruktur, die vollständig ohne US-Hyperscaler auskommt. Für maximale Kontrolle betreibt SAP zudem souveräne On-Site-Installationen direkt in Kundenrechenzentren. Alternativ können bestimmte Dienste auch über ausgewählte internationale Cloud-Anbieter genutzt werden. Für den öffentlichen Sektor in Deutschland steht zusätzlich die speziell abgesicherte Delos Cloud bereit.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 207,9EUR auf Tradegate (27. November 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Europas KI-Offensive Europas mächtigste KI-Cloud? SAP startet Angriff auf die Hyperscaler SAP bündelt seine Souveränitätsstrategie in einer neuen KI-Cloud, damit Europas Unternehmen KI ohne Kompromisse bei Regulierung und Datenhoheit nutzen können.