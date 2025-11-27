Europas mächtigste KI-Cloud? SAP startet Angriff auf die Hyperscaler

SAP präsentiert die EU-KI-Cloud als strategisches Dach für alle bisherigen Initiativen zur europäischen Daten- und Technologiesouveränität. Das Unternehmen verspricht eine vollständige souveräne Cloud-Stapelarchitektur, die Kunden in Europa je nach Bedarf in SAP-Rechenzentren, auf europäischer Infrastruktur oder vollständig vor Ort nutzen können. Die Plattform soll gewährleisten, dass Daten ausschließlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden und Unternehmen regulatorische Vorgaben ohne Abstriche erfüllen.

Partnerschaft mit Cohere bringt agentische KI nach Europa

SAP verstärkt seine KI-Ambitionen durch eine vertiefte Kooperation mit Cohere. Dessen neues Modell Cohere North wird direkt in die SAP Business Technology Platform eingebettet. Unternehmen mit strengen Anforderungen an Datenresidenz sollen damit robuste, produktionsreife KI-Funktionen in zentrale Geschäftsprozesse integrieren können. Beide Partner wollen laut Mitteilung präzisere Analysen, bessere Entscheidungsunterstützung und eine intelligentere Prozessautomatisierung ermöglichen, ohne die europäische Souveränität zu gefährden.

Ein wachsendes Ökosystem unter europäischer Kontrolle

Die EU-KI-Cloud wird von einem Netzwerk führender europäischer und globaler Technologiepartner getragen. Dazu gehören unter anderem Cohere, Mistral AI und OpenAI. SAP integriert deren Modelle direkt in die eigene Plattform und erlaubt Kunden den Zugriff als Software-, Plattform- oder Infrastruktur-Dienst. Unternehmen sollen KI-Anwendungen flexibel entwickeln, ausrollen und skalieren können, während europäische Standards strikt eingehalten werden.

Mehrere Betriebsmodelle für jeden Sicherheitsbedarf

SAP bietet die EU-KI-Cloud in verschiedenen Betriebsvarianten an. Die SAP Sovereign Cloud läuft auf einer europäischen Infrastruktur, die vollständig ohne US-Hyperscaler auskommt. Für maximale Kontrolle betreibt SAP zudem souveräne On-Site-Installationen direkt in Kundenrechenzentren. Alternativ können bestimmte Dienste auch über ausgewählte internationale Cloud-Anbieter genutzt werden. Für den öffentlichen Sektor in Deutschland steht zusätzlich die speziell abgesicherte Delos Cloud bereit.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 207,9EUR auf Tradegate (27. November 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!