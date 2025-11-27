    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsWeitere NachrichtenvorwÃ¤rtsNachricht

    Weihnachtskonsum kÃ¶nnte schwÃ¤cheln - Ifo und GfK im Blick

    FÃ¼r Sie zusammengefasst
    • Weihnachtsgeschenke fallen bescheidener aus.
    • Nur 10% der HÃ¤ndler erwarten gutes GeschÃ¤ft.
    • Konsumklima stabil, aber keine Erholung in Sicht.

    MÃœNCHEN (dpa-AFX) - Wegen der wirtschaftlichen Dauerkrise in Deutschland werden die Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr in vielen Familien voraussichtlich ein wenig bescheidener ausfallen: Nur eine Minderheit von 10 Prozent der EinzelhÃ¤ndler erwartet nach einer Unternehmensumfrage des MÃ¼nchner Ifo-Instituts ein gutes WeihnachtsgeschÃ¤ft. Knapp die HÃ¤lfte rechnet demnach mit durchschnittlichen UmsÃ¤tzen, ein Viertel erwartet ein schlechtes GeschÃ¤ft. "Viele HÃ¤ndler gehen ohne groÃŸe Hoffnung in die wichtigste Verkaufsphase des Jahres", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe. Etwas Hoffnung macht indes das GfK-Konsumklima.

    Gut 42 Prozent erwarten eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr. Ãœberdurchschnittlich pessimistisch sind demnach die SpielwarengeschÃ¤fte, nur bei den BuchhÃ¤ndlern sind laut Ifo die Optimisten in der Mehrheit. Das Ifo-Institut befragt fÃ¼r seine Konjunkturerhebungen allmonatlich mehrere tausend Unternehmen.

    Konsumklima auf Vorjahresniveau

    Zu einer etwas anderen Bewertung kommen die NÃ¼rnberger Forschungsinstitute GfK und NIM, die sich das Konsumklima aus Sicht der KÃ¤uferinnen und KÃ¤ufer ansehen. Die Verbraucher seien in einer vergleichbaren Konsumlaune wie im vergangenen Jahr, sagte der NIM-Konsumexperte Rolf BÃ¼rkl. "Dies ist auch fÃ¼r den Einzelhandel mit Blick auf das JahresendgeschÃ¤ft eine gute Nachricht." Im Vergleich zum Vormonat prognostiziert der Konsumklima-Indikator der Forschungsinstitute fÃ¼r Dezember einen Anstieg um 0,9 ZÃ¤hler auf -23,2 Punkte.

    Die Anschaffungsneigung - also die Bereitschaft, in nÃ¤herer Zukunft grÃ¶ÃŸere Dinge zu kaufen - stieg um 3,3 ZÃ¤hler auf -6,0 Punkte. Zugleich ging die Sparneigung um 2,1 ZÃ¤hler auf 13,7 Punkte zurÃ¼ck. Verschlechterte Einkommensaussichten verhinderten aber eine stÃ¤rkere Erholung, hieÃŸ es. "Das zeigt auf der einen Seite eine gewisse StabilitÃ¤t bei der Konsumstimmung, andererseits aber auch, dass die Konsumenten kurzfristig keine durchgreifende Erholung erwarten", bilanzierte BÃ¼rkl.

    Im lÃ¤ngerfristigen Vergleich zeigt das Konsumklima weiterhin schwache Werte. Vor der Corona-Pandemie lag der Indikator stabil im positiven Bereich./cho/DP/mis






