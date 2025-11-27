Bitcoin über 91.000 US-Dollar – XRP-ETFs ziehen massive Zuflüsse an

    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsETH / EUR CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu ETH / EUR

    Steigende Zuflüsse in XRP-ETFs und wachsende Hoffnungen auf eine Zinssenkung in den USA beflügeln die Stimmung und lassen Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. weiter steigen.

    Der Kryptomarkt zeigt sich am Donnerstagvormittag erneut freundlich. Die Gesamtmarktkapitalisierung legte laut Coinmarketcap um rund 3 Prozent auf 3,11 Billionen US-Dollar zu. Bitcoin (BTC) stieg dabei über die Marke von 91.000 US-Dollar, ein Plus von knapp 4 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden.

    "Bitcoin über 90.000 US-Dollar ist ein klassischer Rebound nach einer Übertreibung nach unten. Der Markt hat überverkauft, und Käufer steigen wieder ein", sagte Vincent Liu, CIO von Kronos Research. "Der insgesamt risikofreudigere Ton an den globalen Märkten, gepaart mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im Dezember, hat den nötigen Schub geliefert."

    Laut CME FedWatch Tool sehen Marktteilnehmer derzeit eine 84,7-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember.

    Ethereum über 3.000 US-Dollar – XRP profitiert von ETF-Hype

    Auch Ethereum (ETH) verzeichnet Gewinne und kletterte am Donnerstag um 2,6 Prozent auf rund 3.030 US-Dollar, womit die Kryptowährung wieder oberhalb der psychologisch wichtigen 3.000-Dollar-Marke notiert.

    XRP legte um 0,3 Prozent auf 2,20 US-Dollar zu – moderate Kursbewegungen, die jedoch von einem deutlichen Anstieg institutioneller Nachfrage begleitet werden. Besonders die neuen XRP-ETFs stehen im Fokus:

    Das gesamte Vermögen in XRP-ETFs überschritt die Marke von 628 Millionen US-Dollar, wobei innerhalb von 24 Stunden rund 80 Millionen Token absorbiert wurden. Damit übertraf das Interesse den Marktstart der Solana-ETFs zu Beginn des Jahres deutlich.

    Grayscale’s GXRP verzeichnete allein am ersten Handelstag Zuflüsse von 67,4 Millionen US-Dollar, während Franklin Templeton’s XRPZ rund 62,6 Millionen US-Dollar einsammelte. Insgesamt sind inzwischen vier US-Spot-XRP-Fonds am Markt aktiv, angeführt von Canary’s XRPC mit kumulierten Zuflüssen von über 331 Millionen US-Dollar.

     

    Institutionelle Anleger kehren zurück – Risikoappetit steigt

    Marktbeobachter werten die ETF-Zuflüsse als Zeichen dafür, dass institutionelle Investoren wieder Vertrauen in den Kryptosektor fassen. Laut Anthony Pompliano, Mitgründer von Morgan Creek Digital, spiegle die jüngste Schwächephase bei Bitcoin vor allem "jahresendtypische Positionsanpassungen" institutioneller Händler wider.

    "Wir sehen derzeit kein strukturelles Bärenmarkt-Signal, sondern eine Phase des De-Riskings, wie sie zum Jahresende üblich ist", sagte Pompliano.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



