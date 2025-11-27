    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLuminar Technologies Luminar Tech Rg (A) AktievorwärtsNachrichten zu Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A)
    Skylum unveils fall update for Luminar Neo with new features and platform ecosystem

    New York (ots) - Skylum, a leading innovator in photo editing software,
    announces the fall update for its award-winning image editing program Luminar
    Neo.

    The Luminar Neo Ecosystem connects all of a user's devices into a unified
    editing environment. Photos and adjustments move easily from mobile to desktop,
    letting creatives capture on the go and refine later. As part of this connected
    workflow, the Ecosystem also introduces Spaces-a built-in way to publish and
    share curated web galleries with clients and communities without needing a
    website. Spaces is available to Subscribers, Ecosystem Pass owners, and
    2025/2026 Upgrade Pass owners.

    Users who own both Luminar Mobile and Luminar Neo on the same account gain
    access to cross-device editing, while standalone Luminar Neo does not support
    this functionality.

    The update also brings a new professional-grade Restoration tool that repairs
    cracks, stains, discoloration, and fading in old photos. The upcoming AI
    Assistant will offer real-time editing guidance; it is not yet released.
    Restoration (and the AI Assistant upon release) is included in the Ecosystem
    Pass, 2025/2026 Upgrade Pass, Cross-device Perpetual, and Max Perpetual, and is
    also available to Subscribers.

    All users receive Light Depth, a free upgrade replacing Relight AI with enhanced
    control over light and exposure, including movable virtual light sources in 3D
    space.

    The EUR69 Ecosystem Pass unlocks the full connected experience for existing
    customers. New customers can choose the Cross-device Perpetual (EUR109) or Max
    Perpetual (EUR129). The 2025/2026 Upgrade Pass (EUR49) adds Restoration, Spaces,
    and the upcoming AI Assistant, and also grants access to the 2026 Spring Update
    for both Ecosystem Pass and Upgrade Pass owners.

    Press Contact:

    Ansel Glenewinkel-Meyer | mailto:ansel.glenewinkel-meyer@tonka-pr.com | +4917263
    46128

    Additional content: http://presseportal.de/pm/172306/6167173
    OTS: Skylum


