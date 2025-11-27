Skylum unveils fall update for Luminar Neo with new features and platform ecosystem

Zitat:

"Das Ende des CEO Austin Russell:"









das (Börsen-)Ende der Firma, wie einer SEC-Meldung (Hier werden quasi neue Maßstäbe in Sachen "Bad News" gesetzt - und gleichzeitig der Beweis erbracht, daß Bad News nicht immer Good News sein müssen. Es ist schon atemberaubend, wie viele schlechte Nachrichten man in einer einzigen Meldung überbringen kann: -> Und nun auch(Börsen-), wie einer SEC-Meldung ( https://investors.luminartech.com/sec-filings/all-sec-filing… ) von gestern zu entnehmen ist. Und diese Meldung hat sich "gewaschen".quasi- und gleichzeitig der Beweis erbracht, daß Bad News nicht immer Good News sein müssen. Es ist schon atemberaubend, wie viele schlechte Nachrichten man in einer einzigen Meldung überbringen kann:





-> der wichtigste (und eigentlich auch einzige) wirkliche Kunde, Volvo, hat die Zusammenarbeit aufgekündigt, und wird zukünftig kein Luminar-Lidar mehr serienmäßig in einzelne Baureihen einbauen





-> die SEC ermittel gegen Luminar





-> der CFO schmeißt hin





-> Massenentlassung bei den Mitarbeitern





-> die Zinsen für ausstehende Anleihen konnte nicht gezahlt werden, auch die Nachfrist wurde gerissen = Zahlungsausfall





-> das Geld ist alle





Heißt, die Aktionäre werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit demnächst mit leeren Händen dastehen.





Das angesichts dieses Fiaskos der Kurs am Freiatg nur um die Hälfte eingebrochen ist, und auf diesem Niveau noch fast 60 Mio. Aktien einen Käufer gefunden haben, zeigt mal wieder eindrucksvoll, daß es einigen Leuten eigentlich an jedweden notwendigen geistigen Vorraussetzungen fehlt, um an der Börse aktiv zu sein.





Als kleinen Bonus gibt es noch einen wunderschönen Plot-Twist , den man ebenfalls der Meldung entnehmen kann:









"The Company has received nonbinding, preliminary proposals and indications of interest to purchase the entire Company as well as certain of its assets and business lines, including an indication of interest from Russell AI Labs, a company founded by our founder and former chief executive officer, Austin Russell ."







