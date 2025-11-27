Skylum unveils fall update for Luminar Neo with new features and platform ecosystem
New York (ots) - Skylum, a leading innovator in photo editing software,
announces the fall update for its award-winning image editing program Luminar
Neo.
The Luminar Neo Ecosystem connects all of a user's devices into a unified
editing environment. Photos and adjustments move easily from mobile to desktop,
letting creatives capture on the go and refine later. As part of this connected
workflow, the Ecosystem also introduces Spaces-a built-in way to publish and
share curated web galleries with clients and communities without needing a
website. Spaces is available to Subscribers, Ecosystem Pass owners, and
2025/2026 Upgrade Pass owners.
Users who own both Luminar Mobile and Luminar Neo on the same account gain
access to cross-device editing, while standalone Luminar Neo does not support
this functionality.
The update also brings a new professional-grade Restoration tool that repairs
cracks, stains, discoloration, and fading in old photos. The upcoming AI
Assistant will offer real-time editing guidance; it is not yet released.
Restoration (and the AI Assistant upon release) is included in the Ecosystem
Pass, 2025/2026 Upgrade Pass, Cross-device Perpetual, and Max Perpetual, and is
also available to Subscribers.
All users receive Light Depth, a free upgrade replacing Relight AI with enhanced
control over light and exposure, including movable virtual light sources in 3D
space.
The EUR69 Ecosystem Pass unlocks the full connected experience for existing
customers. New customers can choose the Cross-device Perpetual (EUR109) or Max
Perpetual (EUR129). The 2025/2026 Upgrade Pass (EUR49) adds Restoration, Spaces,
and the upcoming AI Assistant, and also grants access to the 2026 Spring Update
for both Ecosystem Pass and Upgrade Pass owners.
Press Contact:
Ansel Glenewinkel-Meyer | mailto:ansel.glenewinkel-meyer@tonka-pr.com | +4917263
46128
Additional content: http://presseportal.de/pm/172306/6167173
OTS: Skylum
Origineller_Name schrieb 01.11.25, 17:07
mitdiskutieren »
Zitat:
"Das Ende des CEO Austin Russell:"
-> Und nun auch das (Börsen-)Ende der Firma, wie einer SEC-Meldung (https://investors.luminartech.com/sec-filings/all-sec-filing… ) von gestern zu entnehmen ist. Und diese Meldung hat sich "gewaschen". Hier werden quasi neue Maßstäbe in Sachen "Bad News" gesetzt - und gleichzeitig der Beweis erbracht, daß Bad News nicht immer Good News sein müssen. Es ist schon atemberaubend, wie viele schlechte Nachrichten man in einer einzigen Meldung überbringen kann:
-> der wichtigste (und eigentlich auch einzige) wirkliche Kunde, Volvo, hat die Zusammenarbeit aufgekündigt, und wird zukünftig kein Luminar-Lidar mehr serienmäßig in einzelne Baureihen einbauen
-> die SEC ermittel gegen Luminar
-> der CFO schmeißt hin
-> Massenentlassung bei den Mitarbeitern
-> die Zinsen für ausstehende Anleihen konnte nicht gezahlt werden, auch die Nachfrist wurde gerissen = Zahlungsausfall
-> das Geld ist alle
Heißt, die Aktionäre werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit demnächst mit leeren Händen dastehen.
Das angesichts dieses Fiaskos der Kurs am Freiatg nur um die Hälfte eingebrochen ist, und auf diesem Niveau noch fast 60 Mio. Aktien einen Käufer gefunden haben, zeigt mal wieder eindrucksvoll, daß es einigen Leuten eigentlich an jedweden notwendigen geistigen Vorraussetzungen fehlt, um an der Börse aktiv zu sein.
Als kleinen Bonus gibt es noch einen wunderschönen Plot-Twist, den man ebenfalls der Meldung entnehmen kann:
"The Company has received nonbinding, preliminary proposals and indications of interest to purchase the entire Company as well as certain of its assets and business lines, including an indication of interest from Russell AI Labs, a company founded by our founder and former chief executive officer, Austin Russell."
Origineller_Name schrieb 16.01.25, 20:25
Zitat:mitdiskutieren »
"-> Falls diese Meldung vom Wochenende wahr sein sollte, ergeben sich daraus diverse Fragen und Rückschlüsse. Laut der Meldung erwirbt Russell 82 % an Forbes, welches gleichzeitig mit 800 Mio. $ bewertet wird. Das heißt, er müßte über 650 Mio. $ auf den Tisch legen. Da wäre zuerst einmal zu fragen, wie er das machen will, ohne (wie in US-Foren als angebliche Aussage von ihm zu lesen stand) seinen Anteil an Luminar zu schmälern. Eigentlich käme da fast nur eine Hinterlegung eines größeren Teils seiner Luminar-Anteile als Pfand in Frage. Zum zweiten ist Forbes keineswegs eine blühende Firma, sondern ganz im Gegenteil seit Jahren ein Geldverbrenner. Heißt, bei seinem Erstinvetsment wird es sehr wahrscheinlich nicht bleiben - vielmehr wird da sehr wahrscheinlich kontinuierlich Kapital nachgeschossen werden müssen. Zum dritten scheint sich Russell in Verkennung der finanziellen Zusammenhänge auf einer Stufe mit Jeff Bezos (2013 Kauf der "Washington Post") und Elon Musk (2023 Kauf von Twitter) zu sehen, und ihnen als Medientycoon nacheifern zu wollen. Schon sein unmittelbar nach dem Luminar-Börsengang erfolgter Kauf einer Villa in L.A. für 83 Mio. $ (plus einer weiteren in Florida für 10 Mio. $) war ja etwas irritierend. Aber nunmehr ist es wirklich an der Zeit, die Zurechnungsfähigkeit und finanzielle Übersicht von Russell ein wenig in Zweifel zu ziehen."
-> Vom Forbes-Kauf hat er ja dann wieder einen Rückzieher gemacht. Vom Kauf der Villa nicht. Ob es die bessere Investition war, hängt von der Qualität seiner Versicherung ab:
$125 million mega-mansion that had a starring role in TV's Succession is reduced to rubble by LA fires
https://www.dailymail.co.uk/news/article-14272855/mansion-ro…
Zitat:
"The most expensive home in Pacific Palisades has been destroyed in the raging wildfires that have dealt their devastating path of destruction to wide swathes of Los Angeles, DailyMail.com can reveal."
-> Ein quasi schon filmisches Bild von Hybris und Absturz.
-> Falls er (hoffentlich) gut versichert war, könnte er den Erlös in seine strauchelnde Firma stecken. Vielleicht nicht die schlechteste Idee, wenn er an Luminar glaubt. Wäre dann für mich auch ein Zeichen von einer, von einem CEO einer börsennotierten Firma zu erwartenden, Reife, die man ihm vor zwei Jahren auf jeden Fall noch absprechen mußte.
