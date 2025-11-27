    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Apple rettet Singles' Day

    Apple treibt Verkäufe nach oben: iPhone 17 rettet Milliarden-Event

    Trotz verhaltener Kauflust wächst der Smartphone-Markt am chinesischen Singles’ Day allein durch Apple. Die Umsätze steigen, während Huawei und Xiaomi Rückgänge verzeichnen.

    • Apple treibt Smartphone-Markt am Singles' Day an.
    • Gesamtumsatz stieg um 3%, ohne Apple Rückgang.
    • Huawei und Xiaomi verzeichnen deutliche Verkaufsrückgänge.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Apple rettet Singles' Day - Apple treibt Verkäufe nach oben: iPhone 17 rettet Milliarden-Event
    Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

    Wie das Marktforschungsunternehmen Counterpoint am Donnerstag mitteilte, trieb die starke Nachfrage nach Apples iPhone während des chinesischen Singles' Day das Wachstum der Smartphone-Verkäufe in diesem Zeitraum im Alleingang an. Apple hatte einen Marktanteil von 26 Prozent an allen im Laufe des einmonatigen Events verkauften Smartphones, wobei der Gesamtumsatz aller Marken im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent stieg. 

    Laut Informationen von Counterpoint, verkaufte sich Apples iPhone 17 besonders gut. Ohne die Apple-Produkte gingen die Smartphone-Verkäufe am Singles' Day insgesamt um fünf Prozent zurück, was "ein vorsichtiges Konsumklima widerspigelt". Die Konsumunzufriedenheit in China, die auf eine anhaltende Immobilienkrise und Sorgen um die Einkommenssicherheit zurückzuführen ist, hat es zunehmend schwieriger gemacht, die Menschen zum Geldausgeben zu bewegen.

    Das diesjährige Singles' Day Verkaufsfestival endete am 11. November nach mehr als einem Monat Werbeaktionen auf den größten E-Commerce-Plattformen des Landes, konnte aber keine breite Begeisterung bei den Verbrauchern auslösen. Laut dem Datenanbieter Syntun beliefen sich die Gesamtumsätze des Singles' Day plattformübergreifend auf 1,7 Billionen Yuan (240 Milliarden US-Dollar), gegenüber 1,44 Billionen Yuan (202,6 Milliarden US-Dollar) im Vorjahr, dessen Festivalzeitraum kürzer war.

    Im Smartphone-Segment verzeichnete Huawei unter den großen Marken den größten Rückgang: Der Marktanteil sank von 17 Prozent im Vorjahr auf 13 Prozent. Das Flaggschiffmodell Mate 80, das erst Anfang der Woche auf den Markt kam, konnte sich nicht im Verkaufszeitraum platzieren. Xiaomi-Handys erzielten mit 17 Prozent den zweitgrößten Marktanteil, allerdings gingen die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des früheren Marktstarts der Xiaomi 17-Serie zurück.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
