Apple treibt Verkäufe nach oben: iPhone 17 rettet Milliarden-Event

Wie das Marktforschungsunternehmen Counterpoint am Donnerstag mitteilte, trieb die starke Nachfrage nach Apples iPhone während des chinesischen Singles' Day das Wachstum der Smartphone-Verkäufe in diesem Zeitraum im Alleingang an. Apple hatte einen Marktanteil von 26 Prozent an allen im Laufe des einmonatigen Events verkauften Smartphones, wobei der Gesamtumsatz aller Marken im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent stieg.

Laut Informationen von Counterpoint, verkaufte sich Apples iPhone 17 besonders gut. Ohne die Apple-Produkte gingen die Smartphone-Verkäufe am Singles' Day insgesamt um fünf Prozent zurück, was "ein vorsichtiges Konsumklima widerspigelt". Die Konsumunzufriedenheit in China, die auf eine anhaltende Immobilienkrise und Sorgen um die Einkommenssicherheit zurückzuführen ist, hat es zunehmend schwieriger gemacht, die Menschen zum Geldausgeben zu bewegen.